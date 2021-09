Keskipohjanmaan pääkirjoitus myös videolla: Nuoret bangladeshilaiset ansaitsevat paljon parempaa kuin kansanedustajan sarkasmia

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu tekee tavoitteellista ja hyvää työtä. Oppilaitoksessa opiskelee myös ulkomaisia opiskelijoita ja sitä kautta toteutuu äärimmäisen ajankohtainen tavoite: Nuoria muuttaa Suomeen opiskelemaan muualta maailmasta. Motivoituneet ihmiset, jotka haluavat parempaa elämää, valmistuvat ammatteihin, pyrkivät töihin keskipohjalaisiin yrityksiin ja jäävät asumaan tälle seudulle. Työvoimaa ja uusia asukkaita tarvitaan.

Keskipohjanmaassa kerrottiin kahdesta bangladeshilaisesta miehestä, jotka ovat opiskelleet ammattikorkeakoulussa, työskennelleet jo jonkin aikaa seudulla ja perustaneet nyt Kokkolaan intialais-bangladeshilaisen ravintolan (KP 28.8.).

Keskipohjanmaassa julkaistu juttu jaettiin Kokkolan Puskaradiossa, Facebookissa. Nuorten miesten tarina on herättänyt runsaasti huomiota ja isoja kiitoksia. Lisäksi kokkolalaiskansanedustaja Mauri Peltokangas (ps.) osallistui Puskaradiossa keskusteluun kommentilla: "Onko Keski-Pohjanmaalla Amk:ssa Bangladesilaisen ravintolan perustamisen opinnot? Tätä en ole tiennytkään! Hienoa jos opinnot veivät opitun osaamisen tielle! Näitä lisää!" Kokkolan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan sarkastinen ja rasistinen sävy ei jäänyt huomaamatta kannattajilta eikä muilta.

Vähättelevä sävy kohdistui myös Centriaan. Tuntuu hämmentävältä, jos oman alueen kansanedustaja ei tunne oman alueen ammattikorkeakoulun toimintaa ja koulutusta, joka antaa monipuoliset valmiudet yrittämiseenkin. Aiemmin Pietarsaaressa toimi myös restonomi-linja, jossa pystyi erikoistumaan ravintola- ja ruoka-alalle ja matkailuun.

Centrian rehtori Kai Ristimäki hämmästeli torstaina Keskipohjanmaan haastattelussa kansanedustajan kommentteja. "Olen erittäin hämmentynyt ja hämmästynyt kansanedustajan kommentista." Ristimäki pitää tuoreita kokkolalaisyrittäjiä loistavana esimerkkinä opiskelijoista, jotka toteuttavat saatuja oppeja käytännössä: Kuinka verkostoidutaan ja kuinka toteutetaan liiketoimintamallia käytännössä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keski-Pohjanmaan oma ammattikorkeakoulu Centria on hyvin kansainvälinen oppilaitos. Noin viidesosa opiskelijoista tulee Suomen ulkopuolelta. Oletko tiennyt, että kansainväliset opiskelijat maksavat 7000 euron lukuvuosimaksua toisin kuin suomalaiset? Lukuvuosimaksu on niin korkea, että se varmistanee opiskelijoiden olevan motivoituneita.

On merkityksellistä, että tällä alueella on omaa koulutusta ja ammattikorkeakoulu. Centriassa on noin 3 500 opiskelijaa ja 310 työntekijää. Vuosittain Centrialta valmistuu satoja insinöörejä, tradenomeja, sosionomeja, sairaan- ja terveydenhoitajia, musiikki- ja yhteisöpedagogeja.

Valmistuneiden sijoittuminen työskentelemään alueelle on maan korkein luku lajissaan eli valmistuneista opiskelijoista 74 prosenttia jää tänne. Tällä on iso merkitys alueen yrityksille aikana, jolloin moni yritys kipuilee työvoimapulan kanssa.

Kansanedustaja Mauri Peltokangas on nyt kutsuttu tutustumaan Centrian toimintaan. Onkin erityisen tärkeää, että kaikki päättäjät tällä alueella tuntevat hyvin oman alueen yrityksiä, yhteisöjä ja niiden toimintaa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.