Tanja Risikon puheenvuoro: Tarvitsemme pitkäjänteistä tiedepolitiikkaa ja vahvan tutkimusperustan

Suomi on pieni maa, jolle on elintärkeää päästä mukaan korkeatasoisimpiin kansainvälisiin verkostoihin. Lisäksi Suomen pitää pystyä houkuttelemaan osaajia ja investointeja. Lahjakkaimmat opiskelijat ja osaajat liikkuvat globaalisti sinne, missä on paras toimintaympäristö ja positiiviset rahoitusnäkymät. Myös kansainväliset osaamisintensiiviset yritykset sijoittuvat sinne, missä on riittävän korkeatasoista ja monipuolista tutkimusosaamista.

Kohti kunnianhimoisia TKI-tavoitteita

Suomi on asettanut tavoitteeksi kasvattaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksiaan neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Julkiseen TKI-rahoitukseen tarvitaan 200 M€ vuosittainen lisäys, joka vivuttaa yksityisiä panostuksia kaksinkertaisen määrän. Kaikki eduskuntaryhmät ovat sitoutuneet tähän tavoitteeseen. Parlamentaarinen TKI-ryhmä etsii keinoja, joilla varmistetaan yli hallituskausien menevä kehitys.

Kun tavoitteena on TKI-panostusten kasvu, on samaan aikaan ollut piinallista nähdä suunnitelmia merkittävistä tiederahoituksen leikkauksista. Veikkausvoittovarojen alenemisen kohdistaminen Suomen Akatemiaan sekä kaavaillut rahoitusleikkaukset merkitsisivät yhteensä yli 100 miljoonan euron, peräti 30 prosentin, leikkausta Suomen Akatemian vuosittaisista myöntövaltuuksista verrattuna edellisen hallituksen aikaiseen tasoon. Myöntövaltuudet tarkoittavat käytännössä uusia rahoituspäätöksiä, joiden vaikutus kantaa usean vuoden päähän. Toteutuessaan leikkaukset merkitsisivät Suomen tieteen alasajoa ja nuorten lahjakkaiden tutkijoiden hakeutumista muualle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jotta TKI-työryhmän työllä on ylipäätään mahdollisuus onnistua, on tärkeää, että hallitus budjettiriihessään etsii keinot, joilla tieteen rahoitusleikkaukset perutaan ja Suomen Akatemian myöntövaltuuksien taso turvataan ensi vuoden ja tulevien vuosien osalta.

Tulevaisuuden osaajat koulutetaan tulevaisuuden tiedoin

Uudet työpaikat syntyvät tehtäviin ja aloille, joissa osaamisen tarve on entistä korkeampi. Yliopistoissa opetus perustuu tutkimukseen. Tutkimuksesta leikkaaminen on aina väistämättä myös koulutusleikkaus.

Eurooppalaisesta vertailusta käy ilmi, että Suomen julkinen yliopistorahoitus on laskenut suhteessa bruttokansantuotteeseen koko viime vuosikymmenen. Muissa Pohjoismaissa rahoitus on kasvanut jopa enemmän kuin BKT. Hallitus teki viime vuonna lisäpanostuksen koulutuksen lisäämiseen, mutta se ei vielä riitä kääntämään trendiä eikä kattamaan tulevien vuosien rahoitustarvetta. Yliopistot kantavat vastuunsa työllisyystoimista ja ovat lisänneet aloituspaikkoja merkittävästi, vaikka rahoitus ei ole seurannut kasvaneita opiskelijamääriä. Jotta koulutuksen laadusta on voitu pitää kiinni opiskelijamäärien kasvaessa, yliopistot ovatkin joutuneet siirtämään resursseja tutkimuksesta koulutukseen. Pidemmällä aikajänteellä tämä nakertaa osaamisen perustaa.

TKI-järjestelmä rakentuu vahvan tutkimuksen varaan

Tasapainoisen TKI-järjestelmän perustan on oltava kunnossa. Tutkijoiden tehtävänä on katsoa kauas, kysyä ja löytää sellaista, mistä me muut emme vielä ole kuulleetkaan. Pandemia on viimeistään opettanut, että on mahdotonta ennustaa, mitä tarvitaan huomenna.

Suomen Akatemian autonominen asema on edellytys Suomen tieteen uskottavuudelle. Rahoitus on kaikkien haettavissa ja se jaetaan vertaisarviointiprosessin kautta hakemuksen tieteellisen laadun perusteella. Se kohdistuu korkeatasoisimpiin tutkimushankkeisiin ja rakentaa sitä osaamisen kivijalkaa, jonka varaan koko tutkimus- kehitys- ja innovaatiojärjestelmämme rakentuu. Panostaminen kaikkialla parhaaseen osaamiseen kiinnittää myös alueelliset ekosysteemit korkeatasoisimpiin kansainvälisiin verkostoihin.

Nopeita sovelluksia ja kaupallistettavia innovaatioita voidaan saavuttaa vahvan perustan päälle. Fokusoidut, nopeat toimet, kuten EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) ovat hyödyllisiä kasvun kiihdyttäjiä, mutta niillä ei voida korvata varsinaista pitkäjänteistä tutkimusrahoitusta.

Suomi tarvitsee pitkäjänteistä tiedepolitiikkaa, ei politikointia tieteellä

Tieteen taso maailmalla kasvaa, eikä pikavoittoja ole. Tarvitsemme pitkäjänteistä ja vakaata tiedepolitiikkaa. Isojen strategisten kysymysten asettaminen on viisasta, kun pyritään ratkaisemaan vaikeita globaaleja ongelmia. Liian pitkälle menevää poliittista ohjausta tulee kuitenkin välttää. Tulevaisuuden näkemiselle on oltava tilaa, jotta tulevaisuuden tekeminen onnistuu.

Kunnianhimoisiin TKI-tavoitteisiin on mahdollista päästä. Se vaatii, että jokainen poliittinen päätös tehdään tavoitetta kohti. Tutkitun tiedon teemavuonna tähän on hyvä tarttua.