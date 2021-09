Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Nyt järki käteen – Lapsi ei saa jäädä ilman apua ja tukea, kun perheet voivat huonosti

Kun katsoo kylmiä numeroita lasten ja perheiden hädästä, kysymys on ihmisistä. Osa perheistä voi huonosti myös koronan ja sen seurausten vuoksi. Vaikea pandemiajakso on ikuisuuden mittainen pienen lapsen elämässä.

Yle toi esiin viime maanantaina lastensuojeluilmoitusten määrän kasvun pohjalaismaakunnissa. Jo ennen kasvuakin, määrät ovat korkeita. lmoituksen voi tehdä kuka tahansa lapsen tilanteesta huolestunut, mutta kynnys ilmoituksen tekemiseen on varmasti melko korkea. Kouluilla ja terveydenhuollolla on tietysti omat ohjeensa siitä, milloin ja miten asioihin tulee puuttua.

Keskipohjanmaan huomisen maanantain haastattelussa haastattelussa sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka ilmaisee huolensa tilanteesta. Osa perheistä on jaksamisen äärirajoilla. Esimerkiksi Soiten alueella lastensuojeluilmoituksia on tehty tänä vuonna jo 1888, mikä on yli 400 enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Ilmoitusten määrän myönteinen puoli on se, että ilmoitus velvoittaa viranomaiset selvittämään asiaa, minkä perusteella lapsi ja perhe voivat saada apua. Perheen kanssa kartoitetaan tilanne ja pyritään tukemaan sen hyvinvointia sekä tarjotaan ensisijaisesti avohuollon palveluja. Huostaanotto on vasta viimeinen keino.

Huostaanotto ei saisi olla uhka, mutta toisaalta se voi olla myös lapsen pelastus. Aina lapsen paras paikka ei ole kotona, jossa vanhemmat eivät kykene tarjoamaan turvaa ja huolenpitoa. Voi kysyä, mennäänkö tässä myös liian pitkälle, jos lapsi voisi viettää lapsuutta perheessä, jossa hänen vastuullaan on vain omaan ikään sopivia vastuita ja pysyvyyttä.

Asiantuntijoiden mukaan nimenomaan korona on rasittanut vanhempien jaksamista. Etätyö ei sovi kaikkiin tilanteisiin. Harrastusten puute ja koulun siirtyminen välillä etäopetukseen on ollut monen vanhemman mielestä rasittavaa. Toki niitäkin ääniä kuuluu, että perheiden lisääntynyt yhdessäoloaika on tuonut hyviä muutoksia.

Vanhemmuus voi olla vaikeata riippuen omista lähtökohdista, turvaverkkojen puutteesta ja vaikkapa parisuhteen vuoksi. Soiten perheenohjausprojekti on yksi keino auttaa. Apu saattaa löytyä muutenkin, jos lähimmäiset sopivalla tavalla tarjoavat käytännön tukea. Viime kädessä tietysti yhteiskunnan on oltava hereillä ja palveluiden kunnossa. Vanhempien moralisointi ei auta ainakaan lapsia ja nuoria.

Yhteiskunnan pienimmät ja turvattomimmat tarvitsevat tukea. Ihan varmasti tulee myös taloudellisesti kalliiksi olla puuttumatta hätään.

