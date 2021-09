Tiina Ojutkankaan kolumni: Uskoisiko edes aivotutkija, jos kuulisi aivojeni nopeista siirtymistä vapaalta työhön ja toisin päin?

Kansalainen ihmetteli aamulla, miten päätoimittaja Ojutkangas rentoutuu, kun ympärillä vaikuttaa olevan hulabaloo. Että mikä hulabaloo, ennätin kysyä ennen kuin tajusin, että kysyjä tarkoitti voimakasta keskustelua, jota käytiin Mauri Peltokankaan sanomisia käsittelevän pääkirjoituksen ympärillä. Keskustelu tapahtui sosiaalisessa mediassa, lehden palautteissa, sähköpostilla, juttujen kommenttikentissä.

Lauantai-iltana verkossa ja sunnuntaina paperisessa sanomalehdessä ja digitaalisessa Keskipohjanmaassa ilmestyi pääkirjoitus, jossa otin kantaa kansanedustajan kommentteihin Centrian ja bangladeshilaisten yrittäjien tapauksessa. Vipittömästi harmitti täkäläisen ammattikorkean puolesta. Siellä tehdään kovaa työtä eivätkä rahat oppilaitoksen pyörittämiseen löydy helposti. Vielä enemmän harmitti kahden bangladeshilaisen yrittäjän puolesta. Maailman toiselta laidalta opiskelemaan, töihin ja yrittäjiksi tulleet miehet ansaitsevat hatun noston meiltä kaikilta.

(Kansanedustaja Peltokangas on kokkolalainen valtuutettu ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja, joka toisaalla maanantaina tehdyssä haastattelussa hän kertoo, mitä ajattelee keskipohjanmaan päätoimittajasta ja ammattikorkeakoulusta.)

Siihen rentoutumiseen. Kaikkihan olemme lahjakkaita jossakin. Minä olen hyvä rentoutuja vaikkei sitä hevin uskoisi tällaisesta kiukkuisesta elämää nähneestä = melko iäkkäästä rouvasta. Teen säännöllisesti päätöksiä siitä, että alan olla herttainen ja käyttää töissäkin sellaista diplomaattista toimistokieltä, mutta tuo on vähän kuin uuden vuoden liikuntapäätös. Ei toteudu kuitenkaan.

Rentoutumisen ja rennon olon pohjavire saattaa löytyä juuri siitä, että koko elämä ei ole kulunut kiukkua pidätellessä. Selkeä ilmaus voi olla helpottavaa muillekin. Ei tarvitse (melkein) kenenkään arpoa ajatuksia. Tietysti pitää säädellä niin, että viattomat eivät kärsi. En ikinä kiukuttelisi palveluammatissa olevalle ihmiselle siksi, että itsellä on kiire, nälkä tai liikaa töitä.

Huumori on loistava ratkaisu elämän melkein kaikissa tilanteissa. Työelämässä se on verraton asia, kun huomaa arjen tilanteessa kaverin pilkkeen, huulen heiton tuoman ilon, tilannekomiikan. Toimituksissa huumori on yhdenlainen taiteenlaji, jota edes korona-aika ei ole tappanut.

Siviilissä yksinkertainen elämä antaa voimia, jos voimien puutetta nyt ylipäätään ilmenee. Reseptin sisältönä ovat päivittäiset kävelyt poikkeuksellisen upeissa maisemissa, hyvä huomen ventovieraan kanssa, kiinnostava kirja, tv-sarjamaratonit puolison kanssa ja hyvät yöunet. Tänäänkin saan istua takan ääressä ja silittää koiran pehmeätä turkkia ilman kiirettä, keskellä arkiviikkoa.

En tiedä uskoisivatko aivotutkijat, mutta pystyn siirtymään hetkessä työasioista vapaa-asentoon ja toisin päin. Ehkä siksi mikään hulabaloo ei suista pois raiteiltaan.