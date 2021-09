Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Elämä avautuu rokotusten ansiosta – Nyt ei tarvita mitään väärää tietoa jakavia rokotusvastaisia valetohtoreita

Tämä alkaa kuulostaa hyvältä. Yhteiskuntaa voidaan avata, kun rokotekattavuus on riittävän korkealla tasolla. Tätä mieltä on Suomen hallitus ja sen lisäksi ratkaisulla on puolueiden tuki. Olisikin helpottavaa, jos tästä ei syntyisi opposition ja hallituksen väittelyä vaan Suomi pääsisi yhteistuumin eteenpäin. Sillä voi spekuloida loputtomiin, olisiko tämä signaali voitu antaa ihmisille aikaisemmin.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan keskeisimmät muutokset liittyvät siihen, että hallitus tavoittelee ihmisten elämän rajoittamista mahdollisimman vähän. Kuten tiedetään, aikaisempi tavoite oli, että tautia estetään leviämästä, terveydenhuollon kantokyky turvataan ja riskiryhmiin kuuluvia suojellaan.

Ihmisten henkinen, ruumiillinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat olleet koetuksella yli puolitoista vuotta kestäneen poikkeuksellisen ajan jälkeen. Koronarajoitukset ovat iskeneet rajusti lukemattomiin asioihin eikä vähiten elinkeinoelämään, yrityksiin ja työntekijöihin yrityksissä. Kulttuuriala on ollut kovilla. Koulut ja päiväkodit ovat sopeutuneet ja sopeuttaneet toimintaansa. Viranomaisten toiminta on kokenut aikoja, joita kukaan ei olisi osannut kuvitella.

Nyt on korkea aika saada terveydenhuollon kapasiteetti muuhun kuin altistuneiden jäljittämiseen, testaamisiin ja muihin koronapandemian aikana valtavasti työllistäviin toimenpiteisiin.

Tarkoitus ei ole, että nytkään mennään ilman huolen häivää terveysturvallisuudesta välittämättä. Välineenä ovat rokotukset, jotka edistyvät. Kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu, rajoituksista voitaisiin luopua. Tähän on vielä matkaa, mutta se on täysin mahdollista, jos riittävän moni hoitaa oman osuutensa.

Keskipohjanmaan vaikutusalueen kunnista Sievissä rokotekattavuus on valitettavasti ihan omalla tasollaan. Erilaisten syiden vuoksi rokotekattavuus on Suomen häntäpäässä. Terveyspalvelukuntayhtymä Kallion viranomaiset ovat luonnollisesti tyytymättömiä ja huolissaan tilanteesta. "Näyttää siltä, että rokotevastaista puhetta uskotaan Sievissä. Viestiä jaetaan nähtävästi somessa. Nyt toivoisi näihin asenteisiin muutosta, ja luottamista tieteelliseen tietoon", vastaava infektiolääkäriArto Nieminensanoo tiistaina Keskipohjanmaassa.

Mitään itseoppineiden terveysammattilaisten viisasteluja ei tässä kohtaa todella tarvita Kallion alueella kuin muuallakaan. Menkää ihmiset rokotettaviksi. Epidemia voi pahentua, jos hälläväliä meininki saa vallan.

