Kun kahvi paleltui pensaaseen – Tapani Postila pohtii kolumnissaan hallaöiden vaikutusta kupilliseen kuumaa

Mustana. Kuumana. Sokerilla. Yhtä asiaa ei ole suomalaisten elämässä muuttaneet vuosikymmenetkään. Sitä eivät ole heiluttaneet vaihtuneet sukupolvet, uudet trendit ja makutottumusten mullistukset. Arjet ja pyhät kuluvat edelleen enemmistöllä suomalaisista kupposen tai kahden parissa. Kahvitauot kuuluvat vapaalle ja työn tauottajiksi. Ei vienyt koronapandemiakaan halua tuota eksoottista juotavaa kohtaan.

Kahvi pitää pintansa. Suomalaiset juovat paahdettua kahvia eniten maailmassa. Kahvittelijoiden piikkipaikka on ja pysyy. Viime vuonna meillä paahdetun kahvin kulutus henkilöä kohden vuodessa oli 9,3 kiloa. Kahvin hintatietous on myös huippuluokkaa ja kahvipaketin hintakäyrää juojat seuraavat tarkasti ruokakauppojen hyllyiltä. Kahvitarjous on edelleen vetävä artikkeli. Kahvihifistelijöillä on taas omat rituaalinsa sekä välineet mustan juoman parhaaseen nautittavuuteen.

Tummia pilviä sinivalkoisten kahvittelijoiden taivaalle on kuitenkin ilmestynyt. Kahviviljelmät ovat hytisseet kylmässä maailman suurimmassa kahvintuottajamaassa Brasiliassa.

Brasilian eteläiset kahvialueet kokivat heinäkuussa vuosikymmeniin pahimman hallajakson. Lämpötila putosi useampana yönä pakkaslukemiin. Pakkastuhot yhdistettynä ennätyspitkään kuivuuteen ovat lyöneet kahvintuottajien odotukset todella matalaksi. Nyt kahvinkasvattajien hermoja riipii pelko siitä, että eteläisen pallonpuoliskon talviset sateet jäävät satamatta. Tällaista sääyhdistelmää ei ole aikaisemmin tapahtunut, ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat pääsyynä tuhoon. Jos kuivuus jatkuu, niin ensi vuoden sato voi jäädä kokonaan tulematta.

Kahviväki ei ole pelkän brasilialaiskahvin varassa, mutta kahvi on lähtenyt kallistumaan odotetusti heikkojen satonäkymien vuoksi. Kahvi ei tule kupeista loppumaan ja santsattavaakin riittää jatkossa. Poikkeukselliset olot nostavat kuitenkin varmuudella kupillisen hintaa.

Kahvin saatavuuden epävarmuus tulee lisääntymään. Muuttuva ilmasto voi palelluttaa jatkossa yhä useampana vuonna kahvisadon. Kuivuuden yleistyminen on myrkkyä kahville. Siihen tulee kuluttajan varautua, että paluuta halvan kahvin aikaan ei enää tule. Kahvi ja kuppi tulevat kuitenkin pöydissä säilymään. Nokipannukahvit kuksasta luonnossa on elämys, josta en itse halua luopua mistään hinnasta.