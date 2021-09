Nyt helpottaa. Koronapandemia on kolhinut vajaan parin vuoden ajan maailmanlaajuista, kansallista ja myös monen henkilökohtaista taloutta. Epävarmuus tulevasta on tehnyt talouden ennustamisen vaikeaksi.

Talouden mittarit näyttävät nyt ylöspäin. Kauppa käy ja työpaikkojen määrä lisääntyy. Kuluttajien luottamus on palautumassa, ja se tietää taloudelle entistä parempia aikoja.

Yhteiskuntaa avataan yhä nopeampaa tahtia, ja talous saa myös samalla vauhtia kasvuunsa. Rokotekattavuus nousee, ja antaa mahdollisuuden rajoitusten purkuun. Korona ei ole kadonnut minnekään, mutta elämän normalisoituminen vaikuttaa totta kai myös talousnäkymiin. Korona ja viruksen torjunta ovat piinanneet monia aloja, mutta positiivinen muutos on jo täällä. Toipuminen vie aikaa, mutta positiivisesta vireestä on otettava kaikki irti.

Ehkäpä isoin yllätys on ollut talouden nopea toipuminen koronapandemian vaikutuksista. Pelot pitkästä maailmanlaajuisesta taantumasta ovat jääneet syrjään. Talousennusteet ovat olleet innostavia jo keväästä lähtien. Asiantuntijoiden ennusteissa on mainittu talouden ampaisevan nousuun, kasvun vahvistuvan ja tulevaisuuden näyttävän nousujohteiselta.

Suuren ruotsalaisen liikepankin Skandinaviska Enskilda Bankenin tuoreessa ennusteessa talouden kuva on selkeytynyt verrattuna koronapandemian aiheuttamaan pahimpaan heilahteluun. SEB:n ekonomistien mukaan rajoitustoimien purkaminen tukee talouskasvua koko Euroopassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ruotsalaispankkiirit muistuttavat, että koronapandemian aiheuttama taantuma vuonna 2020 oli Suomessa euroalueen maltillisinta, ja nyt sama maltillisuus pätee myös talouden toipumiseen. Suomen talouden ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 3,2 prosenttia. Talouskasvu on aiemmin ennakoitua nopeampaa.

Raportin mukaan pohjoismaista piikkipaikalla kiihdyttää Ruotsi, mutta kaukana jäljessä eivät ole muutkaan. Ruotsin talous on jo noussut pandemiaa edeltäneelle tasolle. Ruotsin BKT:n odotetaan kasvavan 4,6 prosenttia tänä vuonna.

Norjassa taloutta on vauhdittanut pääasiassa vahva kulutus. Tanskassa yhteiskunnan nopea avaaminen on puolestaan kiihdyttänyt talouskasvua, jonka vuoksi kasvuennustetta on nostettu myös tälle vuodelle.

Taloudelle vapaan kaupan estyminen ja ostokäyttäytymisen pakollinen muutos ovat olleet kovia, mutta samalla opettavaisia asioita. Oppia on saatu kovalla kädellä. Liikkeitä on jouduttu laittamaan kiinni ja firmojen toimintoja ajamaan alas. Kriisinsietokyky on ollut koetuksella.

Poikkeuksellisena aikana kotimainen kulutus on kannatellut taloutta.Kiitos siitä kuuluu kaikille kotimaisille kuluttajille. Vähittäiskauppa ja palvelut ovat löytäneet asiakkaansa. Kotimaan matkailussa on ollut mainio kesä.

Kärsineille aloille tukea tarvitaan pahimman jälkeenkin. Paremman ajan tullessa ei pidä unohtaa talouden koronakuopan vuoksi vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä ja työpaikkansa menettäneitä. Nousuun päästessä ja talouden vahvistuessa on muistettava, että korona-ajasta on selvitty yhdessä. Välittämisen ja tukemisen ajatus kannattaa ottaa korona-ajasta mukaan tulevaisuuteen. Ei yksin vaan yhdessä. Taloudessa ja elämässä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.