SPR-kirppis Kokkola sai tunnustuksen: Hyvän mielen työpaikka – "Iso tavoite työyhteisössämme on mielijalanjäljen huomioiminen", sanoo toimialapäällikkö Outi Hakunti



Next

Kokkolan SPR-kirppiksellä on aamusta iltaan täysi tohina päällä. Tiloissa työskentelee paljon henkilöstöä, mutta paikalla on päivittäin myös muuta väkeä, osa on ostoksilla, osa tavaroiden lahjoittajia.