Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa käläviäläinen kuvataiteilija Kaija Kontulainen muistelee uransa alakutaivalta

Mua pyyettiin kiriottaan jotain siitä ajasta ko opiskelin Pohojosmaisesa taidekoulusa, ja siitä mihin se opiskelu sielä on johtannu. Melekonen pyyntö ihimiselle, jonka suurin kiriallinen saavutus on kauppalappu ja siitäki ruukaa jotain unuhtuhun. Mutta koska se aika Pohojosmaisesa taidekoulusa oli niin ihana ja tärkiä mun elämälle, niin menin lupaahan.

Ja se on kyllä iha Riipan Esan ansiota, että ylipäätään uskalsin sinne hakia,ko en ollu tienny että ihan tavallisekki ihimiset voi taidekouluhun hakia.

Mää muistan hyvin ne ekat päivät sielä ko sain piirtää koko päivän eikä kukaan ollu vihanen. Imin kaiken ko sieni.Ja tuntu hyvälle että olin yhtäkkiä semmosesa porukasa, jokka kaikki nautti piirtää ja maalata.

Ja vaikka opetuskieli oli ruotsi ja tuotti vähä lisätyötä niin mun into oppia oli niin suuri,että se tuli siinä sivusa. Nautein valtavasti siitä innostuneesta ilimapiiristä ja työskentelyrauhasta, jota kunnioitettiin niin, että jos joku myöhästy tunnilta, niin se ei saanu tulla mallisalihin kesken vaan vasta sittekö oli mallin seuraava jakso.

Ko opettajat vaihtu kahen viikon välein ja tuli eri pohojosmaista, niin me saatihin opetusta monelta eri kantilta mutta saatihin kuiteski jatkaa just siitä, misä oltihin mallin piirtämisesä tai maalaamisesa menosa. Eikä kukaan vaatinnu, että tehä just hänen tavallaan niin siinä lähti kehittyhyn joku oma tapa mikä oli sekotus niiltä kaikilta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ko kahen vuojen jakso rupes loppuhun, niin tuli hätä, että mun on pakko saaja jatkaa. Ja ko muut haki korkiakouluihin, niin määki hain Helsinkihin Kuvataideakatemiaan ja helepotuksekseni pääsin. Oli tosi rauhottava tunne ko tiesin, että nyt on eesä moooonta vuotta työskentelyrauhaa ja saan jatkaa tätä.

Kaija Kontulaisen teoksissa on tunnistettava tyyli. Kaija Kontulainen

Ja ko viis vuotta sielä alako tulla täytehen, niin tuli taas hätä että mitäs nyt. Mun on pakko saaja jatkaa. Onneks Tapper tuli kysyhyn, että tulisinko hälle oppipojaks. Huh, tietysti menin ja nautein ja sieläki sai olla usiamman vuojen.

Niitten vuosien aikana Kain sano tekevänsä mulle oksaa, josta voisin lähtiä lentoon. En tiä onko tämä lentämistä, mutta nautin valtavasti ja apurahoja hakiesani aattelen, että mun on pakko saaja jatkaa!

Kiriottaja on käläviäläinen kuvanveistäjä.