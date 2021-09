Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tänään on suuri elokuvailta, kun Juho Kuosmasen Hytti nro 6 esitetään meille Kokkolassa

Hytti nro 6 on täällä torstaina, kun Kokkolan Kinojuhlat esittää useassa näytöksessä Juho Kuosmasen Cannes-menestyselokuvan. Jo etukäteen jännittää päästä näkemään elokuva ja päästä elokuviin.

Kinojuhlat on ihan oma tapauksensa keskipohjalaisessa kulttuurielämässä. Taiteellisesti korkeatasoinen, pitkälti talkootyönä toteutettava tapahtuma on kaikesta hienoudestaan huolimatta vähäeleinen ja vaatimaton. Sopii siis täkäläiseen ilmapiiriin. Hytti nro 6 on suuri asia, mutta juhlilla tapahtuu paljon muutakin.

Kokkolan Kinojuhlien taiteellinen johtaja Juho Kuosmanen on sympaattinen elokuvantekijä, jonka menestys ja maine perustuvat laadukkaaseen tekemiseen. Kun yhdistelmään sisältyy kotiseuturakkaus, on elokuvajuhlan resepti valmis. Kuosmanen on aina muistanut juurensa ja halunnut kertoa niistä riippumatta siitä, missä on liikkunut.

Moni muistaa vuosien takaa Kokkolan Meripuiston elokuvaillan, kun Kuosmasen ohjaama ja Jussi Rantamäen tuottama elokuva Hymyilevä mies esitettiin kaikelle kansalle. Parin tuhannen ihmisen yleisö loi hienon ympäristön nyrkkeilijä Olli Mäestä kertovan elokuvan Suomen ensi-ilta.

Kuosmasen elokuvan tämän kesän menestys Cannesin kansainvälisillä elokuvajuhlilla kohautti Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Cannesin pääkilpasarjan Grand Prix oli loistava suoritus. Hytti nro 6 on Suomen ulkopuolella kuvattu, yhteistyönä muiden maiden kanssa tuotettu elokuva. Tekijäryhmässä on ihmisiä eri maista. Suomalaisen elokuvan avautuminen maan rajojen ulkopuolelle antaa uusia ulottuvuuksia elokuvalle ja ehkä elämälle muutenkin. Suomikaan ei ole enää supisuomalainen eikä elokuvankaan pidä olla. Silti Kinojuhlille ei kuljeteta maailman tähtiä, koska omiin tekijöihin luotetaan.

Juho Kuosmanen sanoo keskiviikon Keskipohjanmaassa, että kinotalkoisiin tulee ihmisiä täysin erilaisista taustoista eivätkä kaikki tunne toisiaan entuudestaan. "Kaikkia yhdistää rakkaus elokuvaan. Se on hienoa."

Kinojuhlatkaan ei ole mikään sisäpiirin tapahtuma vaan yleisöä on muualtakin kuin kävelymatkan päästä. Kokkolan majoituspaikat ovat täynnä, ja torstaina on nähtävissä kaupungin keskustassakin vilinää, jonka puutetta monesti valitellaan.

Keskipohjanmaa raportoi torstaina Hytti nro 6:n esityksistä digissä, printissä ja suorassa lähetyksessä, että jokaisella on mahdollisuus osallistua elokuvajuhlaan ja sen tunnelmiin. Voi olla suorastaan kiitollinen, että juhlat nyt järjestetään.

Hytti nro 6:n esityksen jälkeen minulla on tarkoitus kysyä Keskipohjanmaan elokuva-asiantuntijalta Hannu Björkbackalta tunnelmat. Niitä tunnelmia välitämme torstai-iltana tällä samalla paikalla.

