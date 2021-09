Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hallituksen uusi linjaus huolestuttaa sairaanhoitopiirejä – Ikävää, että periaatteessa myönteinen linjaus muuttui hankaluudeksi

Hallituksen ratkaisu koronatoimien höllentämisestä ei kerää kaikkialla kiitosta. Painopisteen siirtäminen yhteiskunnan avaamiseen rokotuskattavuuden kasvattamisen seurauksena kuulostaa hyvältä, mutta asia ei välttämättä toimi käytännössä mutkitta. Sairaanhoitopiirien esittämä kritiikki koskee sitä, että heidän mukaansa konkreettiset ohjeet jäivät saamatta ja käytännön päätökset ovat entistä hankalampia. Tällaiseen tilanteeseen ei toimivia viranomaisia saisi laittaa vaikka tarkoitus olisi hyvä.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän infektioylilääkäri Marko Rahkonen on pitänyt lippua korkealla yli 1,5 vuotta. Alkuviikolla Rahkosenkin tunnetila tuntui lämpenevän.

Rahkosen mukaan hallituksen uusi koronastrategia vaikuttaa vähintään sekavalta. Hän kommentoi asiaa keskiviikkona Keskipohjanmaalle kutsumalla tilannetta uskomattomaksi sopaksi. "Hiukan on sellainen tunne, että tultiin ulos asiaa pureksimatta. Suunta annettiin mutta askelmerkit puuttuvat."

Hallitus julkaisi maanantaina uuden koronastrategian, jonka tavoitteena on yhteiskunnan avaaminen rokotuskattavuuden kasvaessa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessa, että koronastrategian lähtökohta on yhteiskunnan avaaminen, aukipitämisen edistäminen ja epidemian jälkihoito. Valtakunnallisista rajoituksista ja suosituksista on tarkoitus luopua, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun kaikilla rokotusten kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.

Kallion terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi vaikuttaa komppaavan Soitea. Hänen mielestään strategiassa on ihan selkeitä ristiriitaisuuksia, kun koronaepidemia jatkaa kulkuaan alueellisesti. Peltokorven mielestä pitäisi päättää ennen muita ratkaisuja, otetaanko korona pois yleisvaarallisten tartuntatautien listalta. Nyt edetään väärässä järjestyksessä, toteaa Peltokorpi.

Hallitukselle tuli kiire, kun vaatimukset yhteiskunnan avaamisesta voimistuivat ja monen mielestä päättäjät etenivät liian hitaasti. Alueellisten terveysviranomaisten työtaakka ei ole kuitenkaan poistunut ja koronatilanteiden hallinta on edelleen esimerkiksi Soiten, Kallion ja alueen muiden terveydenhuollon ammattilaisten harteilla.

