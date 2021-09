Sosiaalinen elämä alkaa taas viritä ja sen myötä alkoholi virrata niin illanistujaisissa, häissä, syntymäpäivillä kuin firmojen tilaisuuksissa. Alkoholi vapauttaa, nostattaa tunnelmaa ja juhlistaa hetkeä – olemme niin ansainneet tämän kaiken koronakurjuuden jälkeen. Otetaan sille!

Alkoholi istuu sosiaalisissa tilanteissamme tiukasti. Yhtä kauan kuin Suomessa on viljelty viljaa, on pantu ja juotu olutta. Kalevalassakin oluen valmistuksesta tarinoidaan tuplasti se määrä mitä maailman luomiselle on annettu palstatilaa. Kokkolan perustamisen aikoihin olutta juotiin kaikissa tilanteissa ja koko ajan. Olihan olut myös puhtaampaa kuin vesi, sillä siihen käytetty vesi keitettiin.

Myös yrityselämässä on ollut tavallista, että merkittäviä päätöksiä tehdään pitkillä lounailla, edustusillallisilla ja saunan lauteilla alkoholin voitelemina. Liikeneuvottelujen vauhdittaminen maljoja nostamalla on kuitenkin jo pitkään ollut hiipumassa.

Viime aikoina maailmalla ja meillä päätään on nostanut ilmiö nimeltä sober curious. Tässä raitistelussa, niin kuin sanapari suomeksi on käännetty, on ihan ok valita alkoholiton linja, vaikka muut juovat. Raitistelijoita yhdistää positiivinen uteliaisuus alkoholittomuutta kohtaan. Raitistelija voi olla kaikkea absolutistin ja omaa juomistaan avoimesti tutkailevan ja omaa juomistaan vähentäneen väliltä.

Etenkin nuorten aikuisten keskuudessa raitistelu on kasvava trendi. Instagramin Darravapaa-yhteisö on kerännyt alle puolessa vuodessa jo 17 000 seuraajaa. Kännääminen ei vaan jaksa enää kiinnostaa ja krapulapäivät halutaan käyttää johonkin hyödylliseen.

Raitistelijat ovat tulossa kovaa vauhtia työelämään ja mukaan myös yritysten tilaisuuksiin ja illallispöytiin. Olemmeko siihen valmiita? Väitän, että Suomessa on edelleen helpompaa juoda kuin olla juomatta. Alkoholista pidättäytymiselle pitää ikään kuin olla joku hyvä syy: en voi, koska tulin autolla, olen raskaana, on lääkitys päällä tai uskonnollinen vakaumukseni kieltää. Ja jos mitään oikeaa syytä ei ole, on vaarana leimautua alkoholistiksi. Tai ainakin omituiseksi ilonpilaajaksi. Monesti onkin helpompaa ottaa lasi ja näytellä juovansa.

Toista se oli vielä hetki sitten, kun sai istua kotona kaiket illat selittelemättä selvinpäin. Pandemia-aikana yhä useampi myös kokeneempi lasinkilistelijä alkoi kyseenalaistaa omaa alkoholinkäyttöään. Sosiaalisten tilanteiden katoaminen pysäytti tarkastelemaan omaa juomistaan ja sen motiiveja. Keskuuteemme onkin kaikessa hiljaisuudessa versonut yhä laajeneva joukko raitistelijoita.

Olisiko nyt oikea hetki muuttaa tarjoiluetikettiä niin, että saatavilla on aina tasavertaiset alkoholittomat vaihtoehdot niin, ettei niiden perään tarvitse vaivihkaa erikseen kysyä. Ehkäpä joku tavallisesti alkoholia nauttivakin tulisi uteliaisuuttaan valinneeksi holittoman vaihtoehdon? Voi olla, että jonain päivänä vähemmistössä ovat alkoholillisen vaihtoehdon valitsevat. Käy siis vähän kuten tupakan poltolle on käynyt.

Myös tilastot alkavat heijastaa jotain viitteitä siitä, että viina ei maistu meille suomalaisille kuten ennen. Viime vuonna alkoholinkulutus laski alimmilleen koko 2000-luvulla. Saman voi todeta mihin tahansa ruokakauppaan mennessään. Alkoholittomien juomien valikoima on lisääntynyt merkittävästi.

Raittiuden uusi aika on täällä. Ajat muuttuvat, niin etiketitkin.

Paula Erkkilä

johtaja,

Pohjanmaan kauppakamari