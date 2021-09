Minna Mustosen äänikolumni: Hyötyjäteasema on ihan parasta

Uuden vanhan kodin ostamisen myötä erilaista purkutyötä ja raivausta on piisannut. Se, että työpäivän on saanut pakettiin, on tullut täytettyä peräkärry toisensa perään erilaisella sutjulla. Osa kärryyn lastatusta tavarasta on ollut seinistä ja rakenteista irrotettuja villalevyjä, lastulevyjä, kipsilevyjä ja tapetin roippeita. Osa edellisten asukkaitten elämän jäänteitä, tavaraa, jota on pantu talteen odottelemaan mahdollista tulevaa käyttöä kuten vanhoja patjoja, lastulevykaappeja ja muita esineitä, kapineita ja anstaloita.

Viime päivinä yksi mahtava paikka on tullut enemmän kuin tutuksi.

Tuo maan mainio paikka on Kokkolan hyötyjäteasema.

Paikka, mikä on avoinna seitsemänä päivänä viikossa.

Hyötyjäteasemalle voi ajaa autolla, peräkärry pullollaan pois laitettavaa tavaraa, ja kaikelle löytyy oma paikkansa.

Mikä parasta: Yksin ei hyötyjäteasemalla tarvitse tuuskata, vaan paikalla on aina aukioloaikaan osaavaa ja näppärää henkilökuntaa, joka enemmän kuin mieluusti opastaa mikä jäte laitetaan mihinkin laariin.

Lajittelu ja jätteiden käsittely ei ole sitä kuuluisaa rakettitiedettä, mutta siinä on sääntönsä. On vissi ero energiajätteellä, kaatopaikkajätteellä, puujätteellä ja kestopuujätteellä.

Hyötyjäteasemalta löytyy omat paikkansa vielä erilaisille lasitavaroille, metallille, kipsille ja betonille. Totta kai loisteputket, maalin roippeet, öljypurtilot kuten myös erilaiset sähkövehkeet löytävät oman paikkansa.

Tietysti ennakkolajittelu tehdään jo kotosalla.

Jätteiden ja pois joutavien tavaroiden maailma on lumoava, joskin surullinenkin. Jokainen esine, tavara ja kapistus on ollut joskus jotakin tärkeää ja tähdellistä. Se on hankittu tarpeeseen ja sitten syystä tai toisesta siitä on tullut jätettä tai ainakin jätteeksi päätyvää.

Toisaalta lajiteltujen jätelaarien äärellä tulee pohtineeksi: Mitä jäte on?

Eihän hyötyjäteasema ole kuin välivarasto materialle, siitä ne jatkavat kulkuaan eteen päin päätyen joksikin vallan muuksi. Osasta tulee lämpöä, osasta jotakin uusiomateriaalia.

Olen niin ihastunut kierrättämisen ja jätteen maailmaan, että olenkin miettinyt, että jos nyt aikakelloa voisi kääntää kaksikymmentä vuotta taaksepäin olisin ehdottomasti kouluttautunut jätealalle.

Se kun ei mene niin, että toisen jäte on toisen aarre, pikemminkin niin, että toisen jäte on kaikkien jäte ja sille pitää olla järkevää uusiokäyttöä.