"Ammuu", sanoo näköislehti – Äänet ja liikkuva kuva täydentävät Keskipohjanmaan uutisia päivittäin: Katso videolta, kuinka ääniuutiset syntyvät

Keskipohjanmaa kehittää lehden digisisältöjä kaiken aikaa monipuolisemmiksi. Kenties kaikkein eniten viimeisen parin vuoden aikana on uudistunut näköislehti, jonka sisältöjen rikastamiseen Keskipohjanmaan toimitus on kiinnittänyt erityistä huomiota.

– Eri ihmisille sopivat erilaiset tavat tehdä asioita. Yksi pitää lukemisesta, mutta toiselle saattaa lukemisen sijaan sopia paremmin kuunteleminen. Me haluamme tarjota vaihtoehtoja ja siksi olemme ottaneet esimerkiksi paikallisten tapahtumien striimaamisen tai ääniuutisten tekemisen osaksi toimituksen arkea, Keskipohjanmaan päätoimittaja ja KPK Yhtiöiden sisältöjohtaja Tiina Ojutkangas kertoo.

Rikasteiksi kutsutaan kaikkea sitä toimituksen tekemää sisältöä, jota ei perinteiseen painettuun paperilehteen saa eli esimerkiksi ääntä, liikkuvaa kuvaa ja interaktiivisia grafiikoita. Keskipohjanmaan toimitus tekee päivittäin tekstin ja kuvan ohella lehden verkkosivuille ja näköislehteen monia erilaisia elementtejä, jotka täydentävät perinteistä uutiskerrontaa.

Digitaalisten työkalujen kirjo on kasvanut samalla, kun toimittajat ja kuvaajat ovat ottaneet haltuun monia uusia työtapoja. Digitaaliset sisällöt, kuten ääneen luetut paikalliset uutiset ja erilaiset videot ovat jo osa toimituksen jokapäiväistä työtä.

Uudet työtehtävät ja tilanteet pakottavat puolestaan luoviin uusiin toimintamalleihin. Perinteisesti ääniuutislähetykset on luettu pehmeäseinäisessä uutisstudiossa äänen laadun varmistamiseksi, ja myös Keskipohjanmaan toimituksessa on oma tilansa podcastien ja ääniuutisten tekemistä varten. Etä- eli käytännössä kotitoimituksesta tehdyn uutislähetyksen taustalla ei taas ole kohinaa tai kaikua sen takia, että lähetys luetaan peitteen alle rakennetussa "pesässä".

– Olen ylpeä siitä, että meidän toimitus pystyi ensimmäisenä suomalaisena printtimediana tarjoamaan uutiset myös äänimuodossa. Se on pieni askel ihmiskunnalle, mutta iso askel printin tekijöille. Me haluamme tarjota lukijoillemme uutisia eri muodoissa. Uutinen sinänsä on aina uutinen ja perustuu faktaan ja tietojen tarkistamiseen, mutta haluamme tarjota myös erilaisia tapoja saada tätä tietoa, toimittaja Minna Mustonen kertoo.

Ääniuutisilla on oma paikkansa näköislehden etusivulla, josta päivittäin tehty uutislähetys on helppo käynnistää klikkaamalla mikrofonikuvaketta. Sininen tai valkoinen kolmionuoli puolestaan kertoo, että juttua on rikastettu liikkuvalla kuvalla.

Fakta Hyödyllisiä osoitteita Keskipohjanmaan näköislehdet löytyvät osoitteesta keskipohjanmaa.fi/nakoislehti Ohjevideo Keskipohjanmaan näköislehden lukemiseen: keskipohjanmaa.fi/nakoislehtiopas Voit luoda omat verkkotunnuksesi täältä: keskipohjanmaa.fi/luotunnukset Video opastaa, kuinka omat tunnukset luodaan: keskipohjanmaa.fi/luotunnuksetopas Lisää lukuoikeus samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle täältä: keskipohjanmaa.fi/omatsivut

Näköislehdestä löytyvät viikoittain esimerkiksi elokuvakriitikko Hannu Björkbackan Kino-Keskipohjanmaa-videoblogi ja päätoimittaja Tiina Ojutkankaan videona toteutetut pääkirjoitukset.

– Uusien asioiden tekeminen on antoisaa myös itselle, sillä samalla oppii pakostakin paljon uutta. Sellaisistakin asioista, joista aikaisemmin ei ole ollut ollenkaan tietoinen. Samalla se tietysti vaatii sinnikkyyttä ja epätäydellisyyden sietämistä, mutta kehittyä voi vain tekemällä ja kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja, Ojutkangas sanoo.

Keskipohjanmaan näköislehti voi sanoa vaikkapa "ammuu".

– Keskiviikkona julkaistaan KPK Median lehtien yhteinen Maaseutuliite, jota tehdessä olemme kiinnittäneet erityistä huomioita näköislehden ja verkkosisältöjen rikasteisiin.

Se tarkoittaa normaalia enemmän videoita, mutta myös melkoista valikoimaa erilaisia luonnon ääniä. Maaseutu-lehdestä löytyy esimerkkejä myös mainoksista, joissa esitellään uusia mahdollisuuksia rikastaa ilmoituksia.

Keskipohjanmaan näköislehtiä pääsevät lukemaan kaikki lehden tilaajat. Näköislehteen ja Keskipohjanmaan verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Omat tunnukset uusitaan aina säännöllisin väliajoin, tietoturvan säilymisen takia.

– Se ei ole monimutkainen juttu, mutta näin pyrimme suojaamaan ihmisten henkilökohtaiset tiedot niin etteivät ne pääty vääriin käsiin. Samoilla tunnuksilla kun hoituu muukin asiointi, kuten esimerkiksi ilmoitusten ja tapahtumatietojen jättäminen, KPK Yhtiöiden markkinointipäällikkö Lea Mattila kertoo.

Mattila itse lukee Keskipohjanmaan näköislehteä paitsi työnsä puolesta myös osin olosuhteiden takia, etenkin kesäkuukausien aikana.

– Kesäpaikassamme edestakainen matka postilaatikolle vie helposti useita kymmeniä minuutteja. Näköislehti on siellä kätevämpi kuin printtilehti, sillä sanomalehti vain mielestäni kuuluu aamukahvipöytään.