Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Etätyö vaatii toimivia käytäntöjä ja joskus on niin hienoa tavata ihmisiä ihan kasvotusten, vaikka nauraa

Moneen kertaan on todettu, että etätyö on tullut jäädäkseen. Korona-aikana on joutunut ihmettelemään, miten kauan järkevien käytäntöjen luominen olisi kestänyt ilman koronapandemiaa. Olisi tietysti toivonut, että työelämää olisi voitu arvioida ja muuttaa ilman vakavaa globaalia kriisiä.

Etätyön ja lähityön onnistuminen ja epäonnistuminen riippuvat monesta asiasta. Yksinkertaisesti työn luonne ja työtehtävien sisältö vaikuttaa siihen, voiko ammattia edes harjoittaa etänä. Viimeaikaisessa keskustelussa onkin unohtunut, että hyvin moni ihminen on jatkanut töitään kuten ennenkin tai hankalammissa olosuhteissa.

Tieto- ja asiantuntijatyössä mahdollisuudet muutokseen ovat suuret. Omassakin työpaikassa on keksitty uudistuksia, joilla ei ole itse asiassa mitään tekemistä koronan kanssa. Yksinkertaisia muutoksia siihen, pitääkö tietyn vuoron takia ajaa toiselle paikkakunnalle vai onko muita mahdollisuuksia. Ajomatkojen vähentyminen parantaa parhaimmillaan elämisen laatua ja antaa enemmän vapaa-aikaa. Yrityksessä, jossa toimintaa on hyvin monella paikkakunnalla, pitää pystyä toimimaan joka tapauksessa niin, että välimatka ei ole este.

Silti on tilanteita, joissa on hyvä istua saman pöydän ääressä, nähdä toinen ihminen ilman Teams-yhteyttä, reagoida eleisiin, joita ei välttämättä etäyhteydellä huomaa. Kun huumori on osa arkea ja sen tuoman voiman avulla selviytyy vaikeistakin hetkistä, se tarvitsee toisinaan elintilaa ihan kasvotusten. Nämä hetket ovat hyvä muistutus siitä, että yrityksessä saattaa aina olla työntekijöitä, jotka ovat etätyössä suhteessa vaikka "pääkonttoriin".

Nyt tiedetään, että etätyössä tylsistyminen kasvaa. Tämä on johtopäätös Työterveyslaitoksen kesällä toteuttamasta Miten Suomi voi? -tutkimuksesta, joka seuraa työhyvinvoinnin kehittymistä korona-aikana. Alle 36-vuotiaiden työssä tylsistyminen ja työuupumusoireet olivat kohonneet selvästi. Vanhemmassa ryhmässä työn imu ja työkyky olivat jopa kohentuneet vastaavassa ajassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On kuitenkin hauska kuulla, että uuden oppiminen lisää työssä viihtymistä. Kun työelämässä tuntuu, että mikään ei riitä ja pitäisi kehittyä ja kehittää, loppujen lopuksi juuri se estää tylsistymästä.

Kokemuksen perusteella tietää, että hyvällä työelämällä on merkitystä koko elämälle ja hyvinvoinnille. Jokainen voi vaikuttaa ainakin jossain määrin muiden ja omaan viihtymiseen.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.