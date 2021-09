Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ilmaista muutosta ei ole tarjolla

Hallituksen budjettiriihen päättymisen jälkeen poliittinen journalismi on toiminut niin kuin poliittinen journalismi on tavannut toimia vuosikymmeniä.

Alkaa vimmattu analysointi kuka voitti, kuka hävisi ja mitä kaikkea siitä seuraa. Mikäpä siinä, politiikka on taistelua vallasta ja tuo taistelu tavataan aina käydä julkisuudessa. Julkisuus taas on tänä päivänä läsnä joka sekuntia. Niin perinteisen median nettisivuilla kuin varsinkin sosiaalisessa mediassa.

Budjettiriihen kaksintaistelu käytiin tällä kertaa keskustan ja vihreiden kesken. Politiikan toimittajien arvio on, että keskusta voitti ja vihreät hävisi. Ei ainakaan voittanut.

Ilmastonmuutoksesta oli kyse, vaikkakin kokonaisuuteen peilaten kovin pienestä asiasta. Koko globaalia ongelmaa tarkastellen on koko lailla surkuhupaisaa palauttaa se polttonesteiden muutaman sentin kallistumiseen tai ei.

Ajatus siitä, että ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä kustannusneutraalilla tavalla on harhainen. Jokainen joutuu siitä hintaa maksamaan. Tavalla tai toisella. Sosiaalisesti oikeudenmukainen taakankanto ei ole helposti ratkaistava yhtälö, mutta siihen on luonnollisesti pyrittävä.

Voi ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta myös hyötyä. Puhtaaseen teknologiaan panostamisella voi tehdä hyvää bisnestä. Siitä on runsaasti esimerkkejä niin Suomessa kuin maailmalla.

Olivatpa ilmastopolitiikan keinot mitkä hyvänsä, oleellista on itse ongelman tunnustaminen. Pään pensaaseen laittaminen, silmien ummistaminen ja tieteellisen tiedon kiistäminen eivät varmastikaan ole yleisin tapa suhtautua ilmastonmuutoksen. Sellaisiakin ihmisiä silti löytyy. Myös puolue, jonka ilmastopolitiikassa lähtökohta on ennen kaikkea kansallisen edun varjeleminen. Kyse on perussuomalaisista.

Tässä suhteessa täysin viattomia on toki niukasti. Ei esimerkiksi keskustan kamppailu polttoaineen hintojen nousun estämisestä selity kuin yhdellä ilmeisellä faktalla: omien kannattajien ja samalla puolueen oman edun varjelemisella. Vihreiden ja puheenjohtaja Maria Ohisalon "kirittäjänä" budjettiriihessä puolestaan oli tämän viikonlopun puoluekokous.

Maailmanlaajuisen ongelman väistäminen vetoamalla Suomen pieneen väestömäärään on periaatteellisesti ja moraalisesti kestämätön lähtökohta. Kukaan ei ole koskaan väittänyt, että Suomen kaltainen viiden ja puolen miljoonan asukkaan maa pystyi yksin ratkaisemaan koko maapalloa ja sitä kautta tulevia sukupolvia uhkaavaa ongelmaa. Oman osuutensa Suomikin voi ja sen pitää kuitenkin tehdä. Mieluimmin etu- kuin jälkijoukoissa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.