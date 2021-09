Tiina Ojutkankaan kolumni: Ihmisen ikävä toisen luo näkyy nyt – Tapahtumista ja kulttuurista tulee totta vasta yhteisen kokemuksen kautta

Laulussakin lauletaan ihmisen ikävästä toisen luo. Yhdessä kokeminen on jäänyt korona-aikana monelta ihmiseltä väliin. Kun tapahtumia on alettu pitkästä aikaa järjestää, ihmiset huokailevat onnesta ja menemisen ilosta.

Mennyt viikonloppu oli hyvä esimerkki monesta, pääosin ulkona toteutetusta tapahtumasta, jossa kansa vaikutti viihtyvän. Yksi nauttii urheilusta, jossa voi taputtaa muun yleisön kanssa. Toinen aistii teatterin ilmapiiriä. Kolmas kiertelee Kaupan ja kulttuurin yössä.

Tunnistan tunteen. Kun tiesin torstai-iltana pääseväni oikeisiin elokuviin klassiseen elokuvateatteriin, suorastaan jännitti etukäteen. Toki iso merkitys etukäteiskihelmöintiin johtui siitä, että pääsin katsomaan Cannes-palkitun Hytti nro 6:n esityksen. Paikalla oli elävää yleisöä, joka osaltaan teki elokuvasta sen, millaisena sen itsekin koin.

Vierustoveri Hannu Björkbackan eläytyminen myötäili omia tuntemuksia. Elokuva-asiantuntija Björkbackan elokuvailta ei perustunut teknisen viileään analysointiin vaan hän katsoi elokuvaa kuin ihminen, joka on elokuvissa ensimmäistä kertaa.

Tunsin tähtipölyn leijuvan omillekin harteille, kun sain puhua muutaman sanan karismaattisen ja vaatimattoman ohjaajamestarimme Juho Kuosmasen kanssa. Miten voi ihmiseltä puuttua kaikki diivan elkeet, kun on saanut suorastaan rampata Cannesin punaisella matolla. No, kukaan diiva ei pystyisi tekemään niin arkisen suurenmoista elokuvaa kuin nyt on nähty.

Tapahtumien kirjo on ollut jo runsas, Alavieskan syysmarkkinoista ja kuljetusalan yrittäjien valonäytöksestä Kalajoen stand up -showhun. Eräs Kokkolan Kaupan ja kulttuurin yöhön osallistunut kuvaili ihmisten iloa sanomalla, että tuntuu kuin ihmisiltä olisi irronnut tulppa.

Raskaiden aikojen jälkeen tapahtumien järjestäjät, tapahtumat ja ihmiset itse kaipaavat piristystä. Yllättäen kotikeskeisinkin ihminen haluaa päästä välillä tuulettamaan itseään. Kokea asioita muiden ihmisten kanssa ja saada iloa yhteisestä tunnelmasta.

Urheilua ja kulttuuria on tullut jo kokeiltua. Nyt voi vähäksi aikaa laittaa taas villasukat jalkaan ja käpertyä kotiin.