Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Nyt vaaditaan Kokkolan valtuustolta aika paljon, kun urheilupuistokokonaisuudesta päätetään

Kokkolan uusi kaupunginvaltuusto saa ottaa kaiken järjen ja keskittymiskyvyn käyttöön, kun aiheena on hybridiareena ja urheilupuistokokonaisuus. Maanantain valtuustoseminaarissa valtuutetuilla on ennakkokäsityksen perusteella erinomainen mahdollisuus saada selville, mistä on kysymys, mistä on jo päätetty ja millaisia päätöksiä vielä tehdään.

Hybridiareena tarkoittaa yhdistelmää paikasta, jossa järjestettäisiin tapahtumia, pelattaisiin jalkapalloa ja harrastettaisiin urheilua. Sijanti on Kokkolan keskustan tuntumassa, missä nytkin on urheilutalo, uimahalli ja jäähalli. Näin yksinkertaistettuna. Periaatteessa valtuusto on hyväksynyt 50 miljoonan euron loppusumman, mutta lopullinen hinta ja rahoitusmalli on auki. Tarvitaan myös yksityistä rahaa, mutta mistä sellaista saadaan, on vielä avoinna.

Runsas viikko sitten Kokkolan kaupunginhallituksen tuore puheenjohtaja Sari Innanen (kesk.) otti kantaa suurhankkeeseen Keskipohjanmaan haastattelussa. Hänen mielestään jalkapallo kuuluu Keskuskentälle.

Kaupunginvaltuustoa johtava Tiina Isotalus (sd.) muotoili näkemystään lauantaina Keskipohjanmaan jutussa. "Ei ehkä kannata tässä vaiheessa vielä antaa mitään hirveän linjaavia kommentteja. Kokonaisuutta ei ole päätetty. Kaupunginvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että hankkeen kanssa edetään, mutta lopullista muotoa ei tiedä vielä kukaan."

Samassa jutussa kaupunginhallituksen jäsen Pekka Nurmi (kok.) ei kursaile näkemyksissään. Hänen mielestään jalkapallo kuuluu Keskuskentälle ja rahat kunnostukseen löytyvät. Samalla kannalla on kokoomuksen Pentti Haimakainen.

Kaupungin kokonaan omistaman Kokkolan Urheilupuisto Oy:n toimitusjohtajana aloitti kesäkuussa Timo Sivula. Hän tekee työtään monenlaisten paineiden keskellä. Toivottavasti siten, että on mahdollisuus päästä järkevään ratkaisuun, miten Kokkolassa pelataan, harrastetaan, järjestetään tapahtumia ja vielä selviydytään kustannuksista.

Tapaus on jokseenkin hankala kuten aina politiikan tullessa kuvaan. Viranhaltijat valmistelevat asioita valtuuston päätösten pohjalta. Erilaisten näkemysten viidakossa kansalaistenkin pitäisi jotenkin pystyä ymmärtämään, mitä kaikkea suunnitellaan ja mitä se maksaa. Silläkin on hintansa, jos kaupunkia ja sen mahdollisuuksia ei kehitetä.

Nyt kannattaa muistaa sekin, että kysymys ei todellakaan ole "pelkästään" jalkapallosta vaan esimerkiksi lentopallosta, jääkiekon harjoitteluolosuhteista, lasten ja nuorten harrastamisesta, konserteista ja mahdollisuudesta järjestää Kokkolassa vaikkapa puoluekokouksia.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.

