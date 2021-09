Lukijan mielipide: Tuulibisnes jyrää meitin

Kun enempi omissa oloissaan jumittava metsäsuomalainen joskus innostuu, homma heilahtaa herkästi hulluuden puolelle. Noin on käymässä/käynyt tuon tuulitohinan kanssa. Myllyjä nousee kuin tatteja hyvänä sienisyksynä. Kuten nyt.

Tuulen valjastaminen on sinänsä ok. Taakanjako ei. Vilkaisu karttaan kertoo tilanteen. Myllynkuvat täyttävät nämä nevanlaidat niin, ettei karttapohjaa niiden alta enää juuri erota. Sen sijaan näkyy selviä merkkejä kolonialismista. Syrjäseudut, joilta lamput on jo lähes sammutettu, muutetaan energia- ja petoreservaateiksi.

”Ne jyrää meitin” (Tuntematon). Tässä taistossa paikallinen eläjä on kuin pankin yksityisasiakas, joka tuo vain kengissään kuraa salin lattialle. Pyristellä voi valittamalla, mutta viimein huomaa juuttuneensa tiukasti suuren rahan laatimaan lukinverkkoon.

Ymmärrän köyhyydessään kituvia kuntia. Niille ilmasta ilmaiseksi satava, tulot tuplaava raha saa kamreerin kehräämään tyytyväisenä kuin kermalla ruokittu kissi.

Ymmärrän maanomistajaa. Enää ei tarvitse vääntää kaupoista puupuulaakien kanssa, ei istuttaa, ei raivata. Tai kuten muinoin, ryöhiä hangessa pokailemassa puita nurin leveranssikauppaan, josta etumaksu on jo saatu ja syöty.

Kun nimi on paperissa, piipahus verkkopankissa piisaa. Tilille on saattanut tupsahtaa taas Mersun hinta. Tai vähintään väliraha. Ahdinkoon ajetuille maatalousyrittäjille myllyrahat metsästä tulevat tosi tarpeeseen. Runnareille ne ovat pelimerkki.

Vestigia terrent. Vai miten se meni? Joka tapauksessa metsäluonnon tai sen rippeiden teollisen energiatuotannon tyyssijaksi muuttamisen jäljet ovat karua kateltavaa. Hamaan horisonttiin jatkuvat sähkötiet halkovat oudoiksi muuttuneita kankaanselkiä ja nevajuotteja. Risteyksessä liikenneympyrät kuin valtateiden solmukohdissa.

Nuo myllyt, kuin Simeonin saapasnahkatorni, vaativat hehtaarin tontin ja runsaasti uusia johdinkäytäviä. Eli kun tuulivoima käy maiseman ylitse, et sitä enää entiseksi tunnista.

Ihmisen ei kupletin mukaan kannata hermostua. Ihmetellä vaan. Tässä kohtaa sitä, kuinka raha ruhjoo kaupanpäällisenä myös yhteisen elinympäristön. Turha on haaveilla, että joku muuttaisi halvemman äyrin persolla Keskuspuiston (Hesa) liepeiltä tuulipuistoon Ullavalle yli 300 metrissä viuhuvia myllynlapoja tuijottamaan.

Aineettomia arvoja ei voi korvata rahalla. Ilman omaa syytään myllyviidakon saartamaksi joutuneen tuskaa saattaisi silti lientää kohtuullinen korvaus. Vaikka vain Kian väliraha kolmen vuoden välein.

Erkki Hanni,

ruotifaari Kalajoen Himangalta