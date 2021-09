Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kannabiksen laillisuus olisi liioittelua tämän hetken Suomessa

Vihreiden puoluekokous ehdotti sunnuntaina, että kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallittaisiin lailla. Äänestys oli tiukka, sillä aloitetta kannatti 183 ihmistä ja 181 oli sitä vastaan. Yksi vastustajista oli puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo. Vihreät on ensimmäinen puolue, joka kannattaa näin sallivaa linjaa. Tähänkin asti puolue on ollut sitä mieltä, että kannabiksen käytön ei tulisi olla rangaistavaa.

Vihreiden kannanotto käynnisti voimakkaan keskustelun ja kauhistelunkin. Siitä huolimatta, että yhden puolueen esityksestä ei suoraan seuraa yhtään mitään. Aika näyttää, millaisiksi muiden puolueiden näkemykset alkavat muotoutua. Kannabis ei vapaudu Suomessa vauhdilla. Oppositiosta perussuomalaisten ja kristillisten edustajat ottivat voimakkaasti kantaa esitystä vastaan, mutta toki samanlaisia ääniä kuultiin muistakin puolueista.

Pelkkää vastustusta vihreiden voittanut näkemys ei aiheuttanut. Esimerkiksi kokoomusnuoret otti tiedon vastaan tyytyväisinä. Puheenjohtaja Matias Pajula muistutti tiedotteessaan, että kokoomusnuoret on kannattanut kannabiksen kasvatuksen, myynnin ja hallussapidon laillistamista itsehoitolääkkeenä jo vuoden.

Pietarsaaren seudun vihreissä kannat jakautuvat. Eläinvihreät ry:n pietarsaarelainen puheenjohtaja Anni Teerikangas arvioi maanantaina Keskipohjanmaalle, että kannabiksen ollessa laillista sitä pystyisi säännellysti myymään. Hänen mielestään kannabis voisi olla laillista myytävää Alkossa hyvin korkealla ikärajalla.

Keski-Pohjanmaan vihreiden piirin kannat jakautuvat. Esimerkiksi kokkolalaisen Johanna Laakson kanta on ehdottoman kielteinen, kun taas piirin puheenjohtaja, kaustislainen Jenna Alaspää kannatti voittanutta esitystä.

Vihreiden omien kantojen jakautuminen kahtia kuvastanee asian monimutkaisuutta. Yhä useampi suomalainen suhtautuu huumeisiin myönteisesti. Samaan aikaan huumeongelmat ja huumekuolemat ovat kasvava ongelma. Suomalainen päihdetodellisuus ei ole mitenkään mairittelevaa luettavaa.

Vaikka ei edes ajattelisi, että kannabiksen käyttö on suora reitti koviin huumeisiin, tuntuu salliva ilmapiiri huolestuttavalta. Voiko positiivinen suhtautuminen vaikuttaa siihen, että kynnys huumeiden käyttöön laskee. Myös toista näkökulmaa voi kuunnella. Jos kannabiksen käyttö ja myynti olisi laillista, helpottaisiko se sääntelyä. Vaikuttaisiko avoimuus siihen, että huumeiden vaikutukset eivät jäisi piiloon.

Nyt on hyvä mahdollisuus tarkastella hankalaa aihetta asiallisesti, jos se on mahdollista. Voi kysyä, mikä on paras keino ehkäistä päihdeongelmia ja parantaa ihmisten mahdollisuuksia saada hoitoa. Monien ensireaktio on ymmärrettävästi hyvin kielteinen. Huumeita ja huumeiden käyttöä sekä ihmisten asenteita tutkitaan Suomessa. Kansalaisille tehdyissä kyselyissä on nähtävissä voimakaskin kahtiajako.

THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen tutkii huumausaineiden käyttöä ja huumepolitiikkaa. Hänen keskeinen tehtävänsä on seurata, analysoida ja arvioida huumetilanteen kehitystä Suomessa.

Maanantain mediahaastattelussa Hakkarainen suhtautuu kannabiksen käytön, hallussapidon, valmistuksen ja myynnin laillistamiseen kielteisesti. Hakkarainen kuitenkin kannattaa kannabiksen rangaistavuuden poistamista. Tämä on myös THL:n eli Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanta. Näillä kahdella asialla on merkittävä ero.

Laillistamiseen ei ainakaan tämän hetken Suomessa ole valmiuksia.

