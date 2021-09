Maaseutu-lehden pääkirjoitus: Maaseudusta ja elämäntavasta kannattaa keskustella – Elinvoimainen maaseutu kuuluu kaikille

Suomalainen maaseutu, luonto ja maisema ovat ainutlaatuisia. Meillä on silmänkantamattomiin metsiä ja peltoja ilman ihmisiä ja rakennuksia. Meikäläinen hiljaisuus voi tuntua suurkaupunkien jatkuvaan äänimaisemaan tottuneesta jopa pelottavalta. Itsestä tuntuu, että juuri täällä, tässä avaruudessa on suoja ja turva.

Kuva maaseudusta on herkästi kliseinen. Kenen näkökulmasta, riippuu katsojasta. Kaupunkilainen puhuu maaseudun rauhasta ja kauneudesta. Elämäntavan kiireettömyys ja stressittömyys tuntuvat tavoittelemisen arvoisilta asioilta.

Maaseudulla tuottajat puhuvat työnsä puolesta, kaipaavat arvostusta ja ehkä ymmärrystäkin. Maaseudulla on myös paljon muita yrittäjiä kuin maa- ja metsätaloudessa työskenteleviä. Lisäksi asutaan maalla mutta tehdään töitä kaupungissa. Niin olen itsekin elänyt aiemmin vuosikausia.

Toisaalta aika monilla meistä on maaseudusta ihan realistinen käsitys. Myös kaupunkiasukkaat elävät melko maaseutumaista elämää tai maaseudulla pikkukaupunkimaista. Silti eivät kaikki ole käyneet navetassa eikä sinne nykyään niin vain mennäkään. Eikä kenenkään arkea voi tuntea samoin kuin oman alansa kuviot.

Aluetutkija Timo Aro kuvaili pyynnöstäni Keski-Pohjanmaan maaseutumaista elämäntapaa. Hänen mukaansa meillä on runsaasti elinvoimaista ja elävää maaseutua, jossa on kohtuullinen väestöntiheys. Kun alue on tasaisesti asuttua ja alue kompakti sekä liikkumisen että etäisyyksien näkökulmasta, se mahdollistaa kaupunki- ja maaseutualueiden keskinäisen ja luonnollisen vuorovaikutuksen.

Itse uskon, että tämä toteutuu myös laajemmin alueella kuin Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Keskus- ja seutukaupunkeja ympäröivän maaseudun on kuitenkin tehtävä töitä vetovoiman ja pitovoiman saavuttamiseksi. Esimerkiksi työvoimapula on yksi merkittävä ongelma, joka ei toivomalla parane.

Ulkomaista työvoimaa tarvitaan ja siihen toimivat menetelmät ja rakenteet. Närpiön onnistumisesta on puhuttu runsaasti, kun työvoimaa saadaan ulkomailta ja samalla pysyviä asukkaita kuntaan. Ihan merkittävä suomalainen yhteiskunnallinen kysymys on se, miten täällä jo asuvat maahanmuuttajat työllistyvät ja tulevat mukaan suomalaiseen elämään. Ratkaistava on myös työvoimapula kestävällä tavalla.

KPK Mediat haluaa herättää keskustelua oman alueen elinvoimasta, elämästä, mahdollisuuksista ja ongelmistakin. Tämä lehti sisältää Maa- ja kotitalousnaisten keskipohjalaisen toiminnanjohtajan Kirsi Varilan puheenvuoron. Ihmisten ääni kuuluu monessa jutussa, joissa erilaisissa ammateissa toimivat ihmiset kertovat elämästään ja työstään.

Toivomme myös teidän osallistuvan keskusteluun. Ottakaa kantaa maaseudun elämään ja ammatteihin. Miten kehittäisimme maaseutua ja millaisia mahdollisuuksia on jo nyt. Voitte kertoa myös oman tarinanne. Sähköpostiosoite on maaseutu@kpk.fi .

KPK Medioiden toimitukset haluavat lisätä tietoa maaseudusta ja maaseutumaisesta elämäntavasta. Tuomme esiin näkökulmia, tutkittua tietoa ja herätämme keskustelua. Siksi meillä ilmestyy nyt tämä maaseudun erikoislehti, Maaseutu.

Tuotteen kehittämistä jatketaan. Myös juttuideoita maaseudusta, maaseutumaisesta elämäntavasta ja elinkeinoista otetaan vastaan. Olkaa yhteydessä.

Lukuohje tähän lehteen, kun luette Maaseutua digitaalisessa näköislehdessä, joka kuuluu kaikille tilaajille. Lehdestä löytyy kirjoitetun tekstin ja valokuvien lisäksi videoita ja linkkejä. Esimerkiksi mainossisältöjä löytyy uusilla tavoilla toteutettuna.