Minna Mustosen videokolumni: Monenlainen maalainen

Seitsemäntoista vuotta minä olen ollut osa-aikaisena maalaisena. Täysiaikaisena harrastelammastilan emäntänä, osa-aikaisena maalaisena.

Ainakin jos ajatellaan, että maalaiseksi lasketaan vasta silloin, kun asuu kokonaan maaseudulla maatilalla.

Seitsemäntoista vuoden ajan olen asustellut kahta kotia, toinen on satamakaupunginosassa sijaitseva rintamamiestalo, toinen 1800-luvun perinnetila lähisaaristossa.

Jos olisin saanut euron jokaisesta kysymyksestä, että milloin muutan kokonaan tilalle, olisin rikas nainen.

Ei ole tullut muutettua, tämä järjestely on sopinut minulle ja perhetilanteeseemme vallan hyvin. Tietysti haasteen asumisjärjestelyihin on luonut se, että eläimeni kanat, kukko ja lampaat asuvat tilalla. Mutta hyvin on pärjätty, ei kahta puhetta siitä.

Osa-aikamaalaisena sitä jossakin vaiheessa ihmetytti monikin asia. Esimerkiksi se, etten villantuottajauuhieni kanssa ollut oikeutettu tukiin, koska minulla ei ollut maata tarpeeksi viljelyyn. Pöhölönä kaupunkilaistyttönä en koskaan päässyt käsitykseen siitä, miksi minulla pitäisi olla viljeltyä peltoa, saadakseni uuhipalkkion, kun karjatila, käsityöläistila ja karitsoimistila ovat kaikki ihan eri tuotantolinjoja kuin viljelystila. Vaan mikäpä minä olin viisaampien kanssa väittelemään, pienensin katraani muutamaan mummolampaaseen ja elelemme tyynesti ilman tukiaisia.

Nuoruuden savotoilla lammasmummut pyöräyttelivät kauniita karitsoita, nyt tuotantosuuntamme on enää villaa ja sontaa.

Me elämme hyvää elämää, vaikka meille ei luomustatuksia myönnetä, kun saatamme pistellä poskeen kuivia keittiöstä ylijääviä leivänkannikoita ja kauraa, jota ei ole oikeaoppisesti sertifioitu.

Ilman muuta myönnän sen, että olen rusinat pullasta noukkiva maalainen. Asun niin likellä kaupunkikeskustaa, että esimerkiksi kaikki terveyspalvelut on turvattuja.

Elantoni saan päivätyöstä ja sillä työllä ruokin pienen katraanikin.

Minä nostan kaivosta ämpärillä juomavedet mummalampaille ja jos huvittaa nostelen heinää seipäille kuivumaan.

Sitä tietysti joskus kannattaisi miettiä, että jos maaseutua halutaan pitää asuttuna, niin voisi tukea hyvinkin erilaisia tilallisia.

Ei kaikilla voi olla satoja hehtaareja tai satapäisiä eläinkatrasta.

Meitä muunlaisia ja monenlaisia maalaisia sekä sellaisiksi haluavia saattaa olla yllättävän paljon.