Pietarsaaren rivitalopalo on mysteeri: palo lähti saunasta, vaikka kiuasta ei ole käytetty kahteen vuoteen: "He eivät ole saunassakävijöitä"



Palonsyyn tutkinta on edelleen kesken Pietarsaaren Permontiellä sijaitsevan rivitalon palopaikalla. Tutkinnanjohtaja Ove Storvallin mukaan tuli on lähtenyt saunasta, mutta mikä saunassa paloi, on vielä epäselvää.