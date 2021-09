Lännessä järvi ja idässä erämaa, pihalla ruska ja korona kaukana. Mieli palaa puolentoista vuoden taakse, kun kuuliaisina kansalaisina tänne emme

tulleet. Myöhemmin selvisi ettei siihen olisi ollut laillista estettä, mutta noudatimme ohjeita ja pysyimme poissa.

Takavuosien flunssapiikkejä emme ottaneet, koska ajattelimme, että se koskee vain meitä ja itsehän otimme riskin. Nyt kun koronapiikit on otettu, niin ajatus on toinen. Se ei koske yksin meitä vaan koko yhteiskuntaa. Siitä kieltäytyminen olisi haitaksi meille kaikille.

Meillä on loistava maa ja kansa. Sen olemme itse päässeet toteamaan. Kanadan

kultamaillakin oli monta asiaa huonommin kuin meillä.

Uutisointi piikistä kieltäytymisestä herättää tunteita. Kieltäytyminen on vastaisku tätä maata ja kansaa kohtaan. Meidän kaikkien vapaus on nyt yhdestä piikistä kiinni.

Piikin vastustajat osoittavat nyt varmasti meitä sormella, mutta siinä tilanteessa kolme sormea osoittaa teitä itseänne. Toistan vielä, meidän kaikkien vapaus on nyt yhdestä piikistä kiinni. Olemme nyt sodassa koronaa vastaan ja tämä sota on mahdollista voittaa. Meillä on yhteinen vihollinen ja sen nujertaminen on mahdollinen vain yhdessä.

”Käymme yhdessä ain, käymme tietä rinnakkain, polku johtava on eteen vastoinkäymisten.” Näin meille laulettiin jo yli viisikymmentä vuotta sitten.

Jukka Salo

Toholampi