Sievissä pitää puhua rokotuksista varovasti: "Aggressiivinen hyökkäys yllätti"



Pohjanmaan rokotevastaisia kuntia johtaa nyt Sievi – ensimmäisen rokotteen on saanut vasta noin 55 prosenttia, kun koko maan luku on noin 83 prosenttia. Sievissä on ihmetelty rokotevastaisuutta, joka yllätti myös seurakunnan nuorisotyöntekijän.