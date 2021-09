TV-viikon valinta: Hopealuistimet osoittaa, että romanttisia seikkailuelokuvia osataan tehdä viimeisen päälle myös Venäjällä

Arviot

★★★★

Hopealuistimet.

Ohjaus Michael Lockshin, 2020

Netflix

Keskipohjalaisfestivaaleilla, Kokkolan Kinojuhlilla, nähtiin Kosmos-teemaisia uusia ja vanhoja venäläiselokuvia, myös Neuvostoliiton ajoilta. Tietämyksemme nykyvenäläisistä filmeistä on paljolti festivaalien ja Yle Teeman ohjelmiston varassa. En sitäkään arvannut, että naapurissa tehdään näin hyviä viihde-elokuvia kuin Netflixin Hopealuistimet (Serebrianie konki). Onneksi kaveri vinkkasi!

Tärkeässä roolissa on kaikkia kohtauksiaan hallitseva Juri Borisov toissavuosisadanvaihteen Pietarin varaskuninkaana. Alexin Kanavajengi jallittaa luistimilla keisarillisia poliisijoukkoja miten tahtoo. Borisov on Hytti nro 6:n tähtiroolin jälkeen suomalaisten suosikki syystäkin. Taitava näyttelijä on tässäkin kovapintainen, kunnes ratkaisevalla hetkellä kostuvat silmät paljastavat herkkyyden.

Pääosassa on Venäjälläkin tuore kasvo, Fedor Fedotov, joka esittää katulampunsytyttäjän poikaa. Matvei saa potkut pullapuodin lähettinä. Luistinten päällä taitava nuorimies ajautuu huonoon seuraan. Tai miten sen ottaa? Alex on ehkä vain Robin Hood: kerää takaisin sitä, mitä Venäjän yläluokka vuosisatojen ajan maaorjilta ja muilta kyykytetyiltä korjasi. Kanavajengi on velmu ja värikäs katras jaloistaan nopeita taskuvarkaita. Paremman väen kukkaroita kevennetään Nevan varrella ja kauppatorilla jäätanssin pyörteissä.

Hopealuistimet on vähän kuin Oliver Twist ja parvekekohtauksineen kuin Romeo ja Julia. Satua eriparisista rakastavaisista on verrattu myös Titaniciin. Kuten Hytissä, myös tässä kiikutaan laivan kannella. Romanssin seikkailuun tuo ministerin tytär Alice, jota Sonia Priss esittää vetoavasti kolmantena onnistuneena roolivalintana. Alice lukee Marxin Pääomaa ja haluaisi tiedenaiseksi, mutta isä ei naiselle lukuja suvaitsisi.

Ensiohjaaja Michael Lockshin on luonut nautittavan, luokkatietoisuudessaan Hollywoodin saduista erottuvan viihdykkeen, joka on myös mitä mainioin jouluelokuva.