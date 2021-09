Koronavirusepidemia ei tahdo hellittää Soitessa ja Kalliossa – Soiten tartunnanjäljitys ruuhkautunut, Nivalassa ilmaantuvuusluku peräti 475

Koronavirustilanne on kehittynyt edelleen huonompaan suuntaan Soiten alueella, totesi alueellista tilannekuvaa torstaina arvioinut Soiten koronavalmiusryhmä. Tällä viikolla on todettu jo 19 uutta koronavirustartuntaa. Alueen ilmaantuvuusluku viimeisen 14 vuorokauden ajalta on tällä hetkellä 86 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Soiten tartunnanjäljitys on ruuhkautunut.

Tartunnat keskittyvät rokottamattomiin tai vasta hiljattain rokotuksen saaneisiin. Koronavirusepidemia ei suinkaan ole ohi, vaikka rajoituksia ollaan rokotuskattavuuden lisääntymisen myötä höllentämässä valtakunnallisesti.

Soite muistuttaa, että koronavirus on selkeästi turvallisempaa kohdata rokotettuna. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todetaan edelleen lähes päivittäin uusia koronavirustartuntoja. Tartunnat painottuvat Nivalaan. Tartunnan lähteet ovat toistaiseksi olleet selvitettävissä.

Koronatestaamista pyritään valtakunnallisesti keventämään, mutta sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksessa linjataan, että testauksen ja jäljityksen toteuttamisessa tulee huomioida alueellinen ja paikallinen tilanne. Kallion alueella koronanäytteenoton kriteereitä ei ole mahdollista toistaiseksi keventää.

Testauskriteerien keventämistä tarkastellaan uudelleen, kun Kallion alueen ilmaantuvuusluku laskee alle 50 tartuntaan 100 000:ta asukasta kohti, otetuista näytteistä positiivisten osuus on korkeintaan prosentti, eikä uusia hallitsemattomia tartuntaketjuja enää ilmene.

Tällä hetkellä Kallion alueella otetuista koronavirustesteistä positiivisten näytteiden osuus on noin kaksi prosenttia. Nivalassa 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 475.

Tartunnat leviävät Kallion alueella erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Alueen koronavirusrokotuskattavuus erityisesti Sievissä ja Nivalassa on tässä ikäryhmässä maan keskiarvoa alhaisempi, mikä lisää riskiä tartuntojen leviämiselle.