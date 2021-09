MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jan-Ove Nymanin mielipide: Maatalouden kannattavuus nostettava keskiöön

Lauantaina 4.9. Keskipohjanmaa-lehdessä oli kansanedustaja Peter Östmanin kirjoitus ruoantuotannosta. Hyvässä kirjoituksessa löytyy yksi asia mistä olen hieman eri mieltä, ja lisäksi kansanedustajalta jäi mainitsematta, mitä meidän tulisi tehdä. Ellei tehdä mitään ja emme saa maatalouden kannattavuutta paranemaan, niin kohta sammuu valo viimeisessäkin navetassa Keski-Pohjanmaalla.

Östman toteaa maatalouden hiilipäästöjen vähentymisen epäonnistumisen johtuvan maatalouspolitiikan epäonnistumisesta ja että EU:lla on oma osansa tässä. Tämä on vain puoli totuutta. Itse sanoisin sen johtuvan politiikan epäonnistumisesta. Odotan vielä sitä päivää, että maatalouspolitiikan keskiöön nousee ruoan tuotanto. Nyt keskiössä ovat ilmastoasiat, ympäristöasioiden lisäksi.

Ei maatalouspolitiikka Suomessa ole voinut täysin epäonnistua, kun EU ottaa CAP-uudistuksessa mallia meidän ympäristötoimistamme. Täällä on vuosikymmeniä tehty ympäristö- ja ilmastotoimia ympäristötukijärjestelmän puitteissa. Nyt samoja toimia tulee osaksi CAP-järjestelmään suunniteltua ekojärjestelmää, ja niitä joudutaan tekemään myös muiden EU-maiden maataloudessa. Miksi nämä toimet eivät sitten näy tilastoissa maatalouden CO2-päästöjen vähennyksenä? Tämä johtuu siitä, että päästöjen laskenta on silkkaa politiikkaa, ja tässä se epäonnistuminen tulee. Monimutkainen päästölaskenta perustuu maankäyttö- ja kotieläintuotannon tilastoihin, missä tiloilla tehtyjä päästövähennystoimenpiteitä ei huomioida. Maataloudessa tehdyt toimet eivät näy laskelmissa ja sidontaa ei huomioida ollenkaan. Jokainen voi pohtia tahollaan, kenen etuja palvelee se, ettei maatalouden hiilensidontaa lasketa reilusti maatalouden hyödyksi?

Ruoan ilmastovaikutukset lasketaan tuottajan piikkiin, eikä käyttäjän. Taas fossiilisten polttoaineiden ilmastojälki lasketaan käyttäjän piikkiin eikä tuottajan. Olisiko tässä pieni ristiriita? Tämäkin on poliittinen ratkaisu joka johtaa siihen, että ruoan tuottava alue/kunta saa huomattavasti isomman hiilijalanjäljen kun mitä alueelle kuuluu. Esimerkiksi MTK Keski-Pohjanmaan alueella, joka on hieman maakuntaa laajempi alue, tuotetaan 12 % maan maidosta, 11 % maan naudanlihasta ja 10 % maan perunasta. Meillä on 4 % maan pelloista ja 2 % maan väestöstä. Ilmastolaskelmissa tästä merkittävästä ruoantuotannosta muodostuu meille taakka.

Vahvasta kotieläintuotannosta johtuen yli puolet maakunnan pelloista on nurmiviljelyssä, ja tutkimuksien mukaan tämä on erittäin hyvä ilmastoteko, etenkin turvemailla. Turvemaat ovat tärkeä osa meidän ruokaturvaamme. Turvemailta harvemmin ennätyssatoja korjataan, mutta sieltä korjataan satoa joka vuosi. Turvemaat kestävät suhteellisen hyvin sekä kosteutta että kuivuutta, ja ilmaston muuttumisessa tämä tulisi lukea alueelle eduksi.

Östman maalailee sellaista uhkakuvaa, että jos emme saa maataloutemme kannattavuutta ja imagoa kohennettua niin ulkomaiset sijoitusyhtiöt ja rahastot ostavat meidän peltomme. Itsekin näen tämän isona uhkana, Östmanin mainitun ruokaturvan lisäksi. Kannattavuus on tässä avainasemassa. Maatalouden heikko kannattavuus on jatkunut jo liian pitkään, ja nyt alkaa kohta olla viimeinen mahdollisuus tehdä asialle jotain. Maataloustukien avulla kannattavuus ei korjaannu. Ratkaisevat tulot täytyy löytyä markkinoilta. Maanviljelijän asemaa ruokamarkkinoilla täytyy kohentaa ja ruoan hinnan jakautuminen täytyy saada oikeudenmukaisemmaksi. Tähän ei auta muu kuin poliittiset päätökset tai nykyistä rakennetta rikkova iso kriisi, ja kriisiä emme toivo.

Luin äsken saksalaisesta Rewe-kauppaketjusta, joka vapaaehtoisesti maksaa kotimaisesta sianlihasta samaa hintaa kuin ennen maan tuottajia koetellutta sikainfluenssaa. Voi kun Suomessakin herättäisiin maatalouden ahdinkoon ja maamme kauppaketjut toimisivat koko maan etujen mukaisesti ja turvaisivat kannattavan ruoantuotannon maassamme, samalla viljelijöiden jaksamisen ja maamme ruokaturvan.