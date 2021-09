Lukijan mielipide: Toivomus Korpelan Voimalle

Korpelan Voimalta tuli postilaatikkooni ”Korpela Juhlanumero.” Luin sen ja huolestuin. Siinä kutsutaan kansalaiset padolle juhlimaan 18.9. satavuotiasta Korpelan Voimaa.

Mikäpäs siinä! Toki satavuotias on juhlansa ansainnut, mutta tulevaisuuden suunnitelmat hirvittävät.

Paljon asioita on sadassa vuodessa tapahtunut ja monet arvot muuttuneet. Ajan henki on nykyään luontoa ja kaikkea uhanalaista elämää suojeleva. Vaelluskalat, kuten taimen on yksi näistä suojelua tarvitsevista lajeista. Korpelan Voiman kaltaisia, haittaa tuottavia ja pienitehoisia voimaloita puretaan vauhdilla, niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Olin hiljaa toivonut, että yhtiön uusi johto ymmärtäisi ajan viestin, tekisi hienon ekoteon ja pysäyttäisi turbiininsa. He haluavat kuitenkin kulkea aikaa vastavirtaan ja havittelevat voimalalleen lisää tehoja.

Vaelluskalakantojen elvyttämiseksi on jokivarressa tehty työtä vuosikymmenet. Välillä se on tuntunut epätoivoiseltakin, mutta jotakin on sentään aikaan saatu. Viimeisimpänä saavutuksena Roukalankosken kalatie. Pitkän väännön jälkeen se Korpelan kalatiekin aikanaan saatiin, ja nyt kalat pääsevät kudulle yläjuoksun vähemmän happamille vesille, mutta turhaanko? Turbiinit silppuavat mereen palaavat, niin emokalat kuin poikasetkin, ja vain harva palaaja löytää paluumatkalleen kalatien.

Tälle asialle pitäisi jotakin tehdä, mutta oikea keino ei ole ainakaan voimalan tehojen lisääminen. Toivottavasti seuraava Korpelan Voiman järjestämä kansanjuhla on turbiinien pysäyttämisjuhla.

Toivon viisautta ja toivotan onnea satavuotiaalle Korpelan Voimalle!