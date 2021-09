Alle 12-vuotiaat koronatestiin vain poikkeustapauksissa – Koronaviruksen näytteenottokriteerit muuttuvat Pohjois-Pohjanmaalla

Koronatestauslinjaus muuttuu Pohjois-Pohjanmaalla.

Alle 12-vuotias lapsi täytyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uusien ohjeiden mukaan viedä koronatestiin vain, jos lapsella on tiedossa oleva altistus edellisen kahden viikon ajalta tai jos lapsen perheessä on yli 16-vuotiaita, joilla ei ole kahden rokotteen tai yhden rokotteen ja sairastetun koronavirustaudin antamaa suojaa.

Rokottamattomien tai vain yhden rokoteannoksen saaneiden aikuisten sekä yli 12-vuotiaiden lasten ja nuorten tulee hakeutua koronatestiin, jos heillä on koronavirustautiin sopivia oireita.

Testiin ei tarvitse poikkeustapauksia lukuun ottamatta tulla, jos on saanut kaksi rokoteannosta ja toisen rokoteannoksen saamisesta on aikaa vähintään viikko tai jos on sairastanut koronavirustaudin ja saanut sen lisäksi yhden rokotuksen.

Poikkeuksena ovat koronavirukselle altistuneet henkilöt sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät, joiden tulee hakeutua testeihin myös täysin rokotettuina, jos heillä ilmenee koronavirustautiin sopivia oireita.

Lisäksi koronatestejä otetaan kaikilta oireisilta henkilöiltä, joilla on jokin rokotesuojan tehoa heikentävä perussairaus tai jotka saavat hoitoa, jonka vuoksi rokotesuojan epäillään olevan heikko. Tällaisia ovat esimerkiksi aktiivisessa syöpähoidossa olevat potilaat.

Koronatestejä otetaan edelleen kaikilta voinnin huononemisen takia hoidontarpeen arviointiin hakeutuvilta henkilöiltä iästä riippumatta.

Sairaanhoitopiirin näytteenottokriteerit pohjautuvat sosiaali- ja terveysministeriön 14.9.2021 päivitettyyn testausstrategiaan.