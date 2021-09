Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rokotuskeskustelu on sensitiivinen laji – Täytyy kuitenkin pystyä puhumaan, sillä alhainen rokotekattavuus on vakava asia

Keskipohjanmaan linja on koko koronapandemian ajan noudattanut terveysviranomaisten näkemyksiä. Koronarokote kannattaa ottaa ja rokotettavaksi on syytä mennä. Keskipohjanmaan toimituksella ei ole asiasta pätevämpää tietoa kuin aihepiiristä saatu tutkimustieto.

Suomessa on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan ei ole rokotuspakkoa. Rokotus on oikeus, jota kannattaa käyttää ja jota käytetään.

Keskipohjanmaan alueella on useita kuntia, joissa koronarokotuskattavuus on selvästi alhaisempi kuin Suomessa keskimäärin. Tällaisia kuntia ovat ainakin Sievi, Nivala, Perho ja Luoto. Viranomaiset ovat syystäkin hyvin huolestuneita ihmisten kiinnostuksen puutteesta rokotuksia kohtaan.

Kallion johtava lääkäri Risto Olli sanoo, että Nivalassa ja Sievissä on muutamia "hardcore"-koronarokotteiden vastustaja. "He taas saavat suuremman joukon epävarmaksi ja mahdollisesti laistamaan rokotuksia. Eli varsinaiset toimijat pyörivät pienissä piireissä, mutta heidän toiminnallaan on yllättävän suuret vaikutukset näissä kunnissa", ylilääkäri Risto Olli luonnehtii tilannetta torstaina 16.9. Keskipohjanmaalle.

Perjantaina infektioylilääkäri Marko Rahkonen kertoi Keskipohjanmaalle, että Soiten alueella on merkkejä rokotevastaisuudesta. Rahkonen ei ole huomannut varsinaisesti organisoitua toimintaa. Hänen mielestään on hyvin valitettavaa, että lääketieteellisesti hyväksyttyjä rokotuksia epäillään niin voimakkaasti, että viestiä halutaan levittää oman kotiväen ulkopuolelle.

On syytä huolestua, jos rokottamattomuus johtuu jossakin kuplassa syntyneestä väärästä tiedosta, jonka mukaan rokottaminen ei auta tai rokotuksista on haittaa enemmän kuin hyötyä. Jotakin on mennyt pahasti pieleen myös virallisessa viestinnässä, jos väärän tiedon tuojiin suhtaudutaan yhtä vakavasti kuin viranomaisten terveystietoon, jota faktapohjainen media välittää.

Iso ongelma on se, että oikea viesti pitäisi saada ihmisille nopeasti ja oikealla tavalla. Iso vahinko on jo tapahtunut. Tästä voi moittia viranomaisia ihan valtakunnallisesti. Nykyaikana kriisiviestintä on niin merkittävä osa selviytymistä, että sitä ja sen oikea-aikaisuutta ei voi aliarvioida.

Keskipohjanmaa haastatteli tiistaina Suomen Rauhanyhdistyksen, SRK:n puheenjohtajaa Matti Taskilaa. Viranomaiset ovat viitanneet isoihin perheisiin alhaisesta rokotekattavuudesta kerrottaessa. Toimituksen syytä saada puhelimeen joku sellainen, jolta asiaa voi kysyä suoraan, koska muuten sen ympärillä vain kierrellään ja kaarrellaan. Liittyvätkö tiettyjen kuntien alhainen rokotekattavuus ja vanhoillislestadiolaisuus jotenkin yhteen? SRK:n Taskila sanoi keskiviikkona 15.9. Keskipohjanmaan haastattelussa, että liikkeen piirissä on jonkin verran rokotekriittisyyttä. Hän korosti, että rokotusten ottaminen on yhteisen vastuun kantoa. Hän oli tyytyväinen päästessään kertomaan näkemyksensä. Hän siis haluaa patistella "omiaan" menemään rokotettaviksi.

Vanhoillislestadiolaiset ovat iso ryhmä ja joukkoon mahtuu rokotusten vastustajia ja heitä, jotka menevät rokotettaviksi kuten muutkin ihmiset. On ymmärrettävää, että rokotuksensa hoitaneet ihmiset voivat loukkaantua. Enempää viranomaisilla kuin mediallakaan ei ole tarkoitus syyllistää vaan vaikuttaa.

Oli kysymys mistä tahansa ihmisistä tai ryhmistä, rokotekielteisyys ei ole pelkästään oma asia. Terveysturvallisuus vaikuttaa myös muihin kuin itseen tai omaan perheeseen.

Väärän tiedon levittäminen on vaarallista silloinkin, kun uskotaan mieluummin kavereita tai väärän tiedon levittäjiä kuin lääkäreitä. Ihan riippumatta siitä, missä kuplassa kukin elää tai mihin ryhmään kuuluu.

