Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Eija Pahkalan mielipide: Yhteistyössä ja yhdessä Kalajoella

Kalajoella uusi valtuustokausi on lähtenyt liikkeelle hyvin. Uudet ja vanhat valtuutetut ovat osallistuneet innokkaasti valtuutetuille järjestettyihin koulutuksiin, joita on ollut valtuustotyöskentelystä, lautakuntien tehtävistä sekä tietoturvallisuudesta. Lisäksi järjestettiin kaksipäiväinen, todella asioita syventävä tilinpäätös- ja talousseminaari.

Päätöksenteko pohjautuu aina yhdessä laadittuun strategiaan ja talousarvioon. Talousarvion valmistelut ensi vuodelle sekä tuleville vuosille on käynnissä. Uutta strategiaa alamme myös työstämään. Lisäksi on tulossa viestintäkoulutus. Toivottavaa olisi, että se, mitä sanotaan somessa, pystyttäisiin sanomaan myös kasvokkain.

Päätöksentekoa edellyttää aina asioiden valmistelu, jonka viranhaltijat tekevät. Linjasin uutena hallituksen puheenjohtajana heti alussa, että viranhaltijat voivat olla paikalla päätöksenteon aikana, minkä Kalajoen hallintosääntö mahdollistaa. Hallintosäännössä sanotaan: Päätöksenteko- ja hallintomenettely 9 § Läsnäolo kokouksessa "Toimielin tai sen puheenjohtaja voi päättää valmistelijan tai asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntijan on poistuttava kokouksesta ennen päätöksentekoa ja valmistelijan asian käsittelyn jälkeen. Valmistelija voi olla läsnä, ellei toimielin toisin päätä."

Me päättäjät ja viranhaltijat olemme samalla puolella, emme vastakkain. Olemme yhdessä kehittämässä Kalajokea ja asukkaiden hyvinvointia. Näen varsin luontevana sen, että he, jotka asioita ovat valmistelleet, ovat läsnä myös päätöksenteon aikana. Eri asia on se, että asiantuntija, kuten vaikkapa kaavakonsultti, poistuu päätöksenteon ajaksi.

Viime kaudella hallituksen luottamus heikkeni loppua kohti pohjalukemiin ja kokoukset venyivät ylipitkiksi. Me jokainen voimme omalla käytöksellämme vaikuttaa ilmapiiriin. Haluan itse olla rakentamassa yhteistyöhön pohjautuvaa päätöksentekoa. Uskon, että luottamus kyllä paranee, kun kohtelemme toisiamme siten, kuten toivoisimme itseämme kohdeltavan.

Kuuleminen ei tarkoita sitä, että vasta sitten jonkun ryhmän mielipide on tullut kuulluksi, kun on toimittu, kuten he esittävät. Kuuleminen edellyttää päätöksentekoprosessin, hyvän valmistelun ja erilaisten näkemysten yhteensovittamista ja sitten demokraattista päätöstä. Näin tulemme etenemään myös paljon puhuttaneessa varhaiskasvatusasiassa.

Lähiaikoina Kalajoen kaupungin sivuilla tulee olemaan hallituksen ja valtuuston puheenjohtajan Facebook-sivut, jonne ainakin itse tulen avoimesti kertomaan tärkeimmistä tulevista päätettävistä asioista tai päätöksistä. Asioita on niin paljon, että millään kaikista ei voi kertoa, ja itselleni some-asioissa on toki vielä opettelua. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat aina kaikille avoimia.

Eija Pahkala

Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja

