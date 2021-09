Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kruunupyyn sote-suunta on kiperä ja sekava kysymys – Tarvitaanko pääministerin näkemys ratkaisemaan tämä?

Pienen pohjalaisen kunnan sote-kuvio tuntuu olevan niin vaikea, että yksiselitteistä vastausta ei saa, vaikka kysyisi keneltä. Tai ainakaan ihan samanlaista ratkaisua eivät eri toimijat osaa kertoa.

Kruunupyy kuuluu siis Pohjanmaan maakuntaan ja tulevaisuudessa Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Kaksikielisen Kruunupyyn asukasluku on noin 6400 ja suurin osa kuntalaisista puhuu ruotsia äidinkielenään. Nykyinen kunta on muodostunut emokunta Kruunupyystä sekä Alavetelistä ja Teerijärvestä.

Tähänkin asti Kruunupyy on kuulunut Pohjanmaan maakuntaan, mutta se on voinut siitä huolimatta hankkia sote-palvelunsa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymästä eli Soitelta. Käsittääkseni kaikki tai ainakin monet osapuolet ovat olleet tyytyväisiä ratkaisuun.Kruunupyyssä toivotaan, että kunta voi uudistuksen jälkeenkin kuulua Pohjanmaan hyvinvointialueeseen, mutta saada palvelunsa Keski-Pohjanmaalta.

Tähän asiaan yritti Keskipohjanmaa saada viime viikolla vastausta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.). Valitettavasti Kiurulla ei erityisavustajan sanoin "ollut mahdollisuutta vastata", miten Kruunupyyn palvelut järjestetään jatkossa.

Keskipohjanmaa uutisoi torstaina, että näkemykset Kruunupyyn sote-palvelujen tulevaisuudesta eroavat selkeästi toisistaan eri tahojen välillä. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan hallituksen poliittinen ”tahtotila” tukee kruunupyyläisten toivetta. ”Olemme olleet siinä uskossa, että laki mahdollistaa sen, että sopimusteitse voidaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan välillä sopia järjestelyistä Kruunupyyn osalta”, sanoi Henriksson. Samaa mieltä on myös Kruunupyyn kunnanjohtaja Malin Brännkärr.

Kuntatutkija Siv Sandberg ja valtioneuvos Auli Valli-Lintu edustavat puolestaan erilaista näkemystä. Heidän mukaansa Kruunupyyn sote-malli on tullut tiensä päähän, tai ainakaan sitä ei voi toteuttaa nykyisessä laajuudessaan.Sandbergin mukaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue ei voi tuottaa Kruunupyyn alueen sosiaali-ja terveyspalvelujen kokonaisuutta nykyisellä mallilla hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alussa.

Jos tästä käydään hallituksessa jäsentenvälistä kisaa, ehkä erotuomarina on maanantaina Kokkolassa vieraileva pääministeri Sanna Marin (sd.). Vaikea kuvitella, että Henrikssonin lausunto hallituksen yhteisestä näkemyksestä ei pitäisi paikkaansa.

Kruunupyyllä on kaiken kaikkiaan paljon kanssakäymistä Keski-Pohjanmaan ja Kokkolan kanssa. Toki suunta on muuallekin. Olisi varsin luonnollista pikemminkin lisätä kunnan ja sen eri osien yhteyttä Kokkolan suuntaan kuin toisin päin.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueesta puhuttaessa on tietysti monia muitakin ja suurempiakin kysymyksiä kuin Kruunupyyn suunta. Kruunupyyn asukkaille ratkaisu on merkittävä ja asukkaat pääsevät tutustumaan sote-asioihin avoimessa yleisötilaisuudessa 29. syyskuuta. Tänään maanantaina on valtuustolle tarkoitettu iltakoulu suljetuin ovin. Siellä kuntatutkija Siv Sandberg esittelee raporttinsa. On äärimmäisen harmillista, jos hallintomalli on sellainen, että ihmiset eivät saa välttämättömiä palveluita haluamallaan tavalla, joka on vuosikausia toiminut mainiosti.

