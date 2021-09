Sievin kunnanhallituksen puheenjohtajan Rami Rauhalan mielipide: Koronarokotuksiin pitää kannustaa ja epäröiviä rohkaista – Syyllistävä viranomaisviestintä ei paranna rokotekattavuutta

Viime aikojen uutisointi Sievistä ja meistä sieviläisistä on ollut hämmentävää ja surullistakin luettavaa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on kertonut, että kouluillamme ei ole voitu rokottaa ”vastustajien aggressiivisuuden vuoksi”. Sanavalinnat ovat olleet poikkeuksellisia. On tosiasia, että Sievissä ja muissakin Suomen kunnissa on rokotteisiin kriittisesti ja osin jyrkän kielteisestikin suhtautuvia henkilöitä. Onko heidän roolinsa alueellamme niin suuri kuin Kallion viranhaltijat antavat nyt ymmärtää?

Mielestäni tiedottamisen sävyn olisi pitänyt olla kannustavaa ja rohkaisevaa, ei syyllistävää ja vastakkainasettelua ruokkivaa. Alueellamme on suuri joukko ihmisiä, jotka syystä tai toisesta epäröivät rokotusten kanssa. On myös heitä, jotka ovat kantansa lukinneet ja eivät aio ottaa koronarokotusta lainkaan. Rokottamiseen aggressiivisesti suhtautuvia on vain muutamia henkilöitä. Viranomaisviestinnän on oltava selkeää ja avointa, rehellistäkin. Nyt sanavalinnat ovat olleet sellaisia, että aivan liian moni kokee ahdistusta ja leimaantumista oman epäröintinsä vuoksi.

Mitä on kerran sanottu, on vaikea muuksi muuttaa. Viestini heille, jotka epäröivät tai ovat jo päättäneet, etteivät ota rokotusta, on seuraava: olemme huolissamme teidän ja läheistenne terveydestä. Tiedän, että monet rokotuksista kieltäytyvät ajattelevat olevansa valveutuneita ja ovat monin tavoin kiinnostuneita terveistä elämäntavoista. Rokotuksiin pitää kannustaa, mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö toisin toimivat olisi hyviä kuntalaisia tai lapsistaan huolta kantavia vanhempia. Rokote antaa suojaa taudinaiheuttajaa vastaan, mutta ei tee kenestäkään toista parempaa.

Luotan siihen, että alueemme asukkaat ovat ns. tolkun ihmisiä. Suurin osa haluaa noudattaa viranomaisten ohjeita, toimia vastuullisesti, ymmärtää rokotusten edut ja ottavat rokotuksen. Mikäli rokottamiseen ja rokotteisiin liittyy väärinkäsityksiä tai virheellistä tietoa, on alueemme viranomaisten yhteisvoimin toimittava sen puolesta, että tilanne muuttuu.

Sievin kunnan sivistystoimen mukaan koronarokotusten järjestämisestä kouluilla tiedusteltiin Kalliolta heti koulutyön käynnistyttyä alkusyksystä. Vastaukseksi kerrottiin, että Kalliossa on linjattu, ettei kouluilla järjestetä koronarokotuksia. Sievissä olisi kyllä ollut valmiutta edistää rokotuksia kouluilla ja toimia hyvässä yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa niin kuin tähänkin saakka on tehty. Tiedossa oli jo silloin, että muualla Suomessa oppilaitosrokotuksia oli suunnitteilla ja osin jo tehty onnistuneesti.

Yhä edelleen olen sitä mieltä, että tehokkain tapa lisätä rokotekattavuutta meidän alueemme ikärakenne huomioon ottaen on rokottaminen oppilaitoksissa kouluterveydenhuollon kautta. Muissa Suomen kunnissa on siten päästy hyviin tuloksiin. Hyvistä toimintatavoista saa tietoa kysymällä suoraan muista kunnista. Vaikuttaa siltä, että täällä on ennemmin haluttu keskittyä esittämään perusteluja sille, miksei kouluilla voida rokottaa. Eikö nyt kannattaisi löytää keinoja ja hakea ratkaisuja, jotta meidänkin alueellamme oppilaitosrokotukset pääsisivät käyntiin?

Rami Rauhala

kunnanhallituksen puheenjohtaja

Sievi

