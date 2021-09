Lukijan mielipide: Suomi on selvinnyt hyvin ulos koronasta

Yritin tuossa selvittää sitä, miten Suomen talous selvisi pahimmasta korona-mylläkästä. Siitähän liikkuu hyvin ristiriitaista tietoa. Laskin yhteen vuoden -20 bruttokansantuotteen (BKT) laskun ja vuoden -21 BKTn nousuennusteen muutamissa Suomen kannalta tärkeissä maissa. Lähteinä käytin World Bankin ja EUn tilastoja.

Saamani tulokset: 1. Ruotsi +1.5 %, 2. Tanska +0.2 %, 3. Suomi -0.1 %, 4. Alankomaat -1.4 %, 5. Saksa -1.5 %, 6. Belgia -1.9 %, 7. Ranska -2.4 %, Portugal -3.7 %, Kreikka -4.1 %, Italia -4.7 %, Espanja -4.9 %.

Kaikkein parhaiten näyttää selvinneen Ruotsi. Pieni ja sinnikäs Suomi taistelee Tanskan kanssa hopeatilasta. Eri ennusteissa olemme joko hopealla tai pronssilla. Siis olemme menneet kriisin läpi oikein hyvin. Suomen toipumisvauhti v. -21, noin 3 %, on luonnollisesti pienempi kuin monen muun, koska pudotuskin oli pienempi. Ruotsin sen sijaan odotetaan saavuttavan jopa yli 4 % kasvun v. -21.

Kaikkiaan tilastot osoittavat Pohjoismaiden selvinneen kriisistä hyvin. Verrokkimaista Suomen ja Ruotsin BKTn lasku koronavuonna -20 oli alle 3 %, kun se oli esim. Saksassa -4,9 %, Ranskassa -8,2 %, Alankomaissa -3,8 % ja Etelä-Euroopan maissa -7:n ja -11:n välissä.

Nyt on tärkeää, että pidetään kasvun mahdollisuuksista huolta nyt ja tulevina vuosina. Pullonkauloja on tiedossa. Mitä niille voidaan tehdä? Tilasto näyttää myös sen, miten pahasti Etelä-Euroopan turismista paljolti elävät maat saivat siipeensä. Onneksi toipumisvauhti niissä on 4–5 prosentin luokkaa. Hyvä niin.