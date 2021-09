Koronatartuntoja Soitessa 38 viimeisen viikon aikana–  Kaksi sairaalahoidossa

Koronatartuntojen lukumäärä Soitessa 14 vuorokauden ajalta 74. Sairaalahoidossa on kaksi koronaviruspotilasta. Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohti 96. Koronavirustesteistä 2,6 prosentissa on positiivisia tuloksia. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on ollut 75 prosenttia.

Koronaviruksen epidemiavaihe on Keski-Pohjanmaalla kiihtymisvaiheessa,

Mahdolliset altistumispaikat koronavirukselle ovat Koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa:

Viimeisimmät tietoon saadut paikat: Ke-to 8.-9.9. klo 10.00-10.40 Cafe Eden, ma 13.9. klo 19-20 Lidl Intiaanikylä, ma 13.9. klo 11-12, ti 14.9. klo 16-17 ja ke 15.9. klo 14-15 Urheilutalon kuntosali, Kokkola ja ti 14.9. klo 18-19 Kitinvapari kuntosali Kannus

Aiemmin ilmoitetut paikat: Ke 8.9. klo 11-12 Pata’n Keittiö, Kokkola, ti-to 7.-9.9. klo 12-13 Cafe Eden, Kokkola, ti 7.9. klo 11-13 Kung’s Kitchen, Kokkola, ma 6.9. klo 19.30-20 Lidl Intiaanikylä, Kokkola, ma 6.9. klo 12-13 Nordlabin odotusaula, Keski-pohjanmaan keskussairaala, Kokkola, su 5.9. klo 12-12.30 K-Citymarket, Kokkola, su 5.9. klo 11-12 Prisma, Kokkola, la 4.9. klo 16-17 K-Citymarket, Kokkola, ke 1.9. klo 15.30-16.00 Lidl Intiaanikylä, Kokkola, la 28.8. klo 21.30-22 Pizzeria Marziano, Kokkola.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Soite pyytää mahdollisissa altistumispaikoissa vierailleita seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi koronavirustestiin. Huomioithan, että vaikka olet ollut mahdollisessa altistumispaikassa, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä Soiteen puhelimitse, mikäli sinulla ei ole oireita. Riittää, että noudatat koronasuosituksia eli vähennät lähikontaktien määrän minimiin ja vältät tarpeettomia kokoontumisia, huolehdit huolellisesta kasvomaskin käytöstä, 2 metrin turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Mikäli lieviäkään oireita ilmenee, tulee varata aika koronatestiin.

Alueellinen COVID-19 viranomaisryhmä korostaa painokkaasti turvavälien ja hygieniaohjeistuksen noudattamisen tärkeyttä kaikissa kokoontumisissa sekä harrastustoiminnassa.

Soiten alueella on voimassa vahva kasvomaskisuositus, joka koskee myös yksityistilaisuuksia ja harrastustoimintaa.

Koronavirusrokotukset: Tällä hetkellä väestön rokotukset ovat käynnissä: kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille.