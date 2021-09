Suomen Luokanopettajat ry:n puheenjohtajan mielipide: Opettajien perehdyttäminen työtehtävään on heikkoa – "Perehdytyksen tarve on entisestään kasvanut, kun työyhteisö on jatkuvassa muutostilassa"

Opettajien perehdyttäminen omaan työtehtävään ja oppilaitoksen toimintakulttuuriin on aina ollut melko heikkoa. Huonoimmillaan perehdytys on ollut sitä, että opettajalle on vain näytetty luokkahuone ja toivotettu onnea.

Korona-aikana ongelma on pahentunut. Koulutyöyhteisön jäsenet eivät luontevasti kohtaa toisiaan. Huolehditaan terveysturvallisuudesta, mikä on tietenkin välttämätöntä. Tämä kuitenkin aiheuttaa ongelman, että opettajayhteisö joutuu eristäytymään ja työskentelemään huomattavasti aiempaakin enemmän yksin.

Vastavalmistuneet opettajat ovat kertoneet suurimmaksi haasteekseen koulutyön arjen ja käytäntöjen haltuunoton. Opettajankoulutus ei ole pystynyt kertomaan, mitä opettaja oikeasti kohtaa arjessa. Opettajan perehdyttäminen työtehtäväänsä on äärimmäisen tärkeä asia, niin työn sujuvuuden kuin opettajan oman jaksamisen kannalta.

Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry on myös nostanut perehdyttämisongelman esille ja laatinut omat erinomaiset suosituksensa perehdyttämisestä.

Lähes kahden vuoden korona-aika on ollut haastavaa. Lisääntyneet sairauslomat, karanteenit, etäopetus sekä työn vaativuuden lisääntyminen ovat kuormittaneet opettajia ja lisänneet sijaisten tarvetta. Perehdytyksen tarve on entisestään kasvanut, kun työyhteisö on jatkuvassa muutostilassa. Työnantajan pitää miettiä keinoja, joilla estetään opettajan jääminen yksin työtehtävänsä kanssa. Myös työyhteisön tulee aktiivisesti yhdessä etsiä keinoja, ettei kukaan opettaja jää yksin.

Huolestuttavaa on myös se, että korona-ajan lisääntynyt työn kuormittavuus on Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n selvityksen mukaan aiheuttanut lähes kolmannekselle opettajista ajatuksen siirtyä pois opetusalan tehtävistä.

Suomen Luokanopettajat SLO ry kehottaa opetuksen järjestäjiä suunnittelemaan ja toteuttamaan opettajien perehdytystä huomattavasti nykyistä paremmin. Perehdyttämiseen täytyy luoda selkeät mallit ja varata toteutukseen riittävästi aikaa ja se todennäköisesti vaatii myös taloudellista resursointia. Lisäksi opettajien työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta tulee huolehtia ennakoivasti.

Marko Jokinen

Suomen Luokanopettajat ry:n puheenjohtaja