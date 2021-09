Lukijan mielipide: Kiertomatkalla sukukokoukseen – Junaan tai bussikyytiin turvautuminen on aina vain hankalampaa vuorojen ja aikataulujen käydessä sovittamattomiksi

Ei ole matkailukaan enää kuin ennen rautatieaseman tai matkahuollon kautta sopivaan aikaan edes kotimaassa huolimatta liikennevälineiden suuresta määrästä ja ihmisten kasvavasta tarpeesta matkustaa paikasta toiseen.

Ei vaikka pikiteitä riittää kautta laajan kotimaan pitkin ja poikin. Suoraa ja väärää kiertoliittymästä toiseen matkustipa mihin suuntaan ja aikaan hyvänsä.

Mikäpä on navigoida omalla autolla tai matkailuvaunulla omia aikojaan yksin tai kaksin kenenkään häiritsemättä. Junaan tai bussikyytiin turvautuminen on aina vain hankalampaa vuorojen ja aikataulujen käydessä sovittamattomiksi.

Sovittamista on sinänsä oivallisen punaisen Onnibussinkin kanssa jatkoyhteyksien ja pitkien odotusaikojen vuoksi. Rengasmatkailijalle saattaa hyvinkin käydä. Näkisipä vielä maanteiden valtiaita keltaisia postiautoja.

Mutta jokamiehen ja jokanaisen kansanautolla pääsee valtateiden täydeltä kuin liukuhihnalla toinen toisistaan kiilaten ja kanssamatkustajia ohittaen. Turha nurista polttoaineista ja käyttökustannuksista etäisemmässäkään maan kolkassa ja moittia pitkiä välimatkoja.

Kukin menköön itseensä, paluuta ei yksinkertaisesti vaan ole energiasta riippumatta, olipa valtiovallan ja markkinavoimien ohjauksessa kuinka "vähäpäästöistä" ja "ympäristöystävällistä" hybridiä tahansa. Omasta autosta ei niin vain luovuta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lukemattomat tienviitat vaihtuvat ja vilahtavat silmissä tiuhaan tahtiin matkalla halki erämaiden tuhansien järvien ja urheiluseuroistakin tuttujen kyläkuntien maassa huoltoasemalta toiseen.

Paljon jää matkan varrella näkemättä kiirettä pitämättäkin matkailuauton kyydissä ennen saapumista yön pimeydessä sukukokoukseen Enossa, etäisessä lomahuvilassa luonnon kauniissa rantamaisemassa.

Suurten jokeen ja vesistöjen yhtymäkohdassa sijaitseva Eno on teollistunut kunta (nykyisin osa Joensuuta), jossa joet on valjastettu uimaharjun teollisuuslaitosten käyttöön. Pielisjoki valtaväylänä on antanut nimensäkin pitäjälle, Eno tarkoittaa suurta virtaa ja kulkureittiä koskineen ja uittoväylineen. Pielisjokea etäällä siintävät vaarajonot ja harjuselänteet omalaatuisine rotkolaaksoineen ja kalliojyrkänteineen ovat osa Kolin kansallispuistoa.

Enon alueella kautta Pohjois-Karjalan on usean Puhakan sukuhaaran asuinsijoja jo vuosisatojen takaa (Nesterinsaari, Ahveninen, Suppura). Ahvenisen kylästä on muodostunut virkeä ja elinvoimainen yhteisö paikallisen kyläyhdistyksen toimesta.

Kiertoajelulla Puhakan suvun asuinsijoilla saimme tutustua 1600-1700 lukujen vaihteessa Enonkylässä (nykyinen Eno) perustetun Lahtolan tilan nykyiseen asuinpaikkaan, joka on perustettu isonjaon yhteydessä 1800-luvun alussa.

Alkuperäinen Punasen talon rakennuskanta isoa navettaa myöten on kotiseutuhenkisessä käytössä paikallisine käsityömyymälöineen, kesäteattereineen ja museoineen. Vuodesta 2001 tila on toiminut pohjoiskarjalaisena kesäperinnepihana ja 2011 vuoden kylänä.

Liikenteessä, ei varsinkaan matkalla koskaan tiedä mitä odottaa. Paluumatka Kontiolahden Romppalan kylästä taittui Keski-Suomesta alkaen pitkin mutkaista ja kuoppaista Kannuksen kylätietä keskellä erämaata ennen saapumista öiseen Kokkolaan.

Kalevi Rahkola