Vili Ruuskan kolumni: Pelkällä kirjaviisaudella ei pomoksi pötkitä – Kuuntele äänikolumni tästä

Yrityksen Einstein. Sellainen voi olla johtaja työelämässä – ei kuitenkaan välttämättä ole. Tämänkaltaiseen johtopäätökseen päätyy Iltalehden artikkelin perusteella. No, ei se ihan uutena asiana tullut ilmi.

Jutussa kerrotaan, että pelkkä yleisälykkyys kantaa usein työelämässä korkeintaan keskiportaaseen. Jos mielii ravintoketjun huipulle, vaaditaan erityisesti tunneälykkyyttä.

Näinhän se epäilemättä on. Nämä havainnot saivat aikaan monenlaisia ajatuksia. Ensinnäkin sen, että johtajan on toki osoitettava kyvykkyytensä, jotta voi edetä urallaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että johtaja olisi automaattisesti alakohtaiselta substanssiosaamiseltaan parempi tai älykkäämpi kuin alaisensa.

Erilaisiin tehtäviin vaaditaan erilaisia ominaisuuksia. Niitä on turhaa arvottaa keskenään. Jos operatiivinen toiminta tai organisaation johtaminen sakkaa, on yritys molemmissa tapauksissa yhtä lailla lirissä. Kummassakin tapauksessa yksittäinen työntekijä vaikuttaa lopputulokseen. Hiukan lapsenuskoinen ajatus, myönnän, mutta on siinä totuuden siemen.

Voihan olla niinkin, että "vain" rivityöntekijänä pysyttelevä henkilö ei halua vastuullisempiin vakansseihin. Pakettiin kuuluisi verkostoitumista kaikkine kissanristiäisineen ja sitä, että on toimittava tuomarina ja psykologina työpaikan konflikteissa. Nämä kylkiäiset johtavat penseään suhtautumiseen. Sitä saattaa kokea, ettei ole vahvuus- tai mukavuusalueellaan näissä tilanteissa, minkä vuoksi ei lähde edes kokeilemaan.

Se ei ole nynnyilyä vaan tolkullista harkintaa. Se ei vähennä työntekijän arvoa eikä toisaalta poista sitä tosiasiaa, että hän voisi olla johtaja-ainesta.

Millainen sitten on hyvä johtaja? Jo mainitut yleisälykkyys ja tunneälykkyys ovat hyväksi luettavia ominaisuuksia – eihän sitä käy kiistäminen.

Hyvä johtaja ei istu norsunluutornissa etäällä alaisistaan eikä tee itse- tai mielivaltaisia päätöksiä. Hän osallistaa päätöksenteossa ja siten toiminnallaan pönkittää työntekijöiden käsitystä siitä, että heidän näkemyksensä huomioidaan. Jokaiseen suuntaan ei tietenkään voi kumartaa yhtä aikaa – on pidettävä langat käsissä.

Palkollisena arvostaa erityisesti sitä, että johtaja on helposti lähestyttävä. Pitää työt töinä mutta tunnistaa ne tilanteet, jolloin on puhuttava muusta. Kun on oltava ihminen ihmiselle.