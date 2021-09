ProAgria Keski-Pohjanmaan kasvukausikatsaus: lämpösummaa on kertynyt Kokkolan sääasemalla selvästi 30 vuoden keskiarvoa enemmän



ProAgrian Keski-Pohjanmaan kasvutilannekatsauksen mukaan sadonkorjuut ovat edenneet hyvin ja viljoista lähes kaikki on puitu. Syksyn sää on ollut normaaliin tapaan epävakaista, mutta sademäärät eivät ole olleet kovin suuria ja puintipäiviä on ollut hyvin tarjolla.