Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Putinin Venäjä vaeltaa omassa todellisuudessaan

Venäjän vaalien äänestystulos ei ollut kenellekään Suomen itäisen suurvaltanaapurin asioita edes pintapuolisesti seuranneelle yllätys. Presidentti Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolue kahmi parlamentin alahuoneen eli duuman paikoista kaksi kolmasosaa.

Neuvostoliiton hajoamisen (jouluna 1991) jälkeen länsimaissa uskottiin jälkikäteen tarkastelleen lapsekkaasti, että kommunistinen yksipuoluevalta vaihtuisi nopeasti länsimaiseen demokratiaan.

Viimeistään Vladimir Putinin valtakauden alussa alettiin ymmärtää, että odotukset eivät olleet pelkästään ylimitoitettuja. Ne olivat yksinkertaisesti perusteellisen vääriä. Enempää Venäjän kansalaisyhteiskunta kuin poliittinen järjestelmä eivät ole lähentyneet länsimaissa tunnettua ja tunnustettua tapaa hoitaa yhteisiä asioita. Kehitys on ollut aivan päinvastainen.

Putinin Venäjän ”idea” on yksinkertainen: pitää huolta siitä, että Putin pysyy vallassa. Kuvaavaa on presidentin itsensä viime vuoden alussa tekemä ehdotus perustuslain muuttamisesta. Muutoksen keskeinen sisältö oli Putinin presidenttikausien nollaaminen niin, että hän voi jatkaa tehtävässään aina vuoteen 2036 saakka.

Eikö Venäjällä sitten välitetä tippaakaan mitä maasta ulkomailla ajatellaan?

Itsestäänselvästi muutosesitys meni heinäkuun alussa 2020 järjestetyssä kansanäänestyksessä heittämällä läpi.

Viime viikonlopun vaaleissa ruuvi oli kiristetty jos mahdollista vieläkin tiukemmalle kuin aikaisemmin. Oppositiolla ei ollut mitään mahdollisuuksia haastaa presidentin puoluetta. Käytännössä duuman vaalit olivat demokratian täydellinen irvikuva.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen pääsihteeri Andrei Turtshak luonnehti vaalivoittoa vakuuttavaksi ja puhtaaksi. Hänen mukaansa merkittäviä väärinkäytöksiä ei kolmepäiväisten vaalien aikana havaittu.

Turtshak on selvästikin goebbelsinsa lukenut. Natsi-Saksan propagandaministerin keskeinen oppi valehtelusta oli, että valheen pitää olla riittävän iso ja sitä pitää toistaa toistamisen perään.

Eikö Venäjällä sitten välitetä tippaakaan mitä maasta ulkomailla ajatellaan? Vastaus on kielteinen. Poliittisen eli siis Putinin koneiston punaisena lankana on maalata Venäjä vihamielisten ulkomaiden ahdistamaksi valtakunnaksi, joka ei peräänny omien kansallisten etujensa vaalimisesta ja varjelemisesta tuumaakaan. Eikä myöskään myönnä ilmeisiäkään väärinkäytöksiä ja epäkohtia.

Yksi esimerkki saatiin tiistaina, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) ilmoitti pitävänsä Venäjän valtiota vastuussa entisen kaksoisagentin Aleksandr Litvinenkon tappamisesta. Luonnollisestikin Venäjä kiisti asian ja ilmoitti EIT:n päätöksen olevan ”perusteeton”. Litvinenko kuoli Lontoossa vuonna 2006 juotuaan radioaktiivisella poloniumilla myrkytettyä teetä.

Vaikka geopolitiikan merkitys on sitten J.K. Paasikiven päivien muuttunut, ei se kokonaan hävinnyt ole. Suomella ja Venäjällä on maarajaa 1 300 kilometriä. Se on edelleenkin varteenotettava tosiasia, jota toki voi tarkastella eri näkökulmista.

80- ja 90-lukujen taitteessa Harri Holkerin (kok.) hallituksenulkoministerinä toimineelta Pertti Paasiolta (sd.) amerikkalaisen toimittajan kerrotaan kysyneen: ”Eikö Suomen tragedia ole pelkistettävissä siihen, että teillä on 1 300 kilometriä yhteistä rajaa Neuvostoliiton suuntaan?” Paasion vastaus kuului: ”Se vasta tragedia olisi, jos sitä rajaa ei olisi.”

Suomen virallinenkaan paheksunta ei tietystikään Venäjän ja Putinin politiikkaa muuttaisi. Eikä näytä muuttavan kenenkään. Sitten suomettumisen tunkkaisimpien päivien (= 1970-luku) on kuitenkin päästy terveempää tilanteeseen. Venäjän tapahtumia voidaan kommentoida sellaisina kuin ne oikeasti ovat ja näyttäytyvät. Alkeellisimpien ihmisoikeuksien ja demokratian näkökulmasta Leonid Brezhnevin Neuvostoliitossa asiat olivat vielä nykyistäkin surkeammalla tolalla.

Niistä ei vain sopinut ääneen puhua eikä asioita auki kirjoittaa. ”Yleisistä syistä” johtuen. Omanlaisensa tragedia sekin oli.

