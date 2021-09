Tulevien hyvinvointialueiden vaalit järjestetään tammikuussa 2022. Vaaleilla valittavat aluevaltuustot aloittavat työnsä keväällä. Hyvinvointialueet käynnistyvät 2023 ja samalla yhteydessä nykyiset yhteistoiminta-alueet kuten Soite, Kalajoki, Kallio, Selänne, Oulainen, Helmi ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston jäävät pois. Kuinka hyvinvointialueet organisoituvat toiminnallisesti ja alueellisesti, emme vielä tiedä. Tästä kaikesta päättävät hyvinvointialueiden valtuutetut ensi keväästä alkaen.

Tulevien vaalien kampanja on jo käynnissä. Kunnissa puolueiden paikallisosastot miettivät kuumeisesti, keitä asetetaan ehdolle. Siksi on hyvä kurkistaa, missä asetelmissa vaaleihin käydään. Kuntaliitto julkaisi 15. syyskuuta Kuntalehden verkkosivuilla arvion tulevien valtuustojen paikkajaosta ja puolueiden kannatuksesta vaaleissa. Arvio on laadittu kesän kuntavaalien pohjalta. Valinta on onnistunut. On ilmeistä, että kannatus aluevaaleissa jakaantuu pikemmin kuntavaalien kuin eduskuntavaalien logiikalla. Ihmiset äänestävät tuttuja henkilöitä kuntavaalien tapaan.

Arvion vaalituloksesta on laatinut Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom. Hänen arvionsa mukaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen paikat jakaantuvat puolueittain seuraavasti: Keskusta saa paikoista 20, kokoomus 7, SDP 10, PS 10, vihreät 2, vasemmistoliitto 2, RKP 4 ja KD 4. Keskustan valta-asema on muodostumassa selvästi vahvemmaksi kuin esimerkiksi Kokkolassa, jossa puolueen ykkösasema ei tullut isolla erolla.

Pohjanmaan vaalitulos voi hätkäyttää: RKP on saamassa valtuustoon jopa 31 paikkaa. Seuraava puolue on jo "pienpuolue" eli SDP 8 paikalla. Kokoomus olisi saamassa 5, PS 5, vihreät ja vasemmistoliitto paikat molemmat ja muille heltiäisi 2 paikkaa. Keskusta olisi saamassa Pohjanmaalta vain kaksi paikkaa eli sen asema Pohjanmaalla olisi aivan toinen kuin Keski-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaalla keskusta jyräisi Kuntaliiton arvion mukaan voittoon 29 paikalla. Kokoomus saisi 13, PS 12, SDP 8, vihreät 6, vasemmistoliitto 9, KD yhden ja muut yhden paikan.

Kuten on ounasteltu keskustan asema maakunnissa on vahva. Suomen hyvinvointialueista peräti 9:ssä keskusta olisi suurin puolue. Maakuntavaalien toinen voittaja on pitkään hyvänä kuntapuolueena tunnettu kokoomus kuuden vaalipiirin ykkössijalla.

