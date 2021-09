Kino-Keskipohjanmaan videoblogissa Frank Herbertin scifi-klassikosta tehtyjä elokuvaversioita – Elokuva-arvostelussa uusin Dyyni

Kino-Keskipohjanmaan videoblogi verkossa ja diginäköislehdessä käsittelee tällä kertaa Frank Herbertin scifi-klassikosta tehtyjä elokuvaversioita. Kanadanranskalaisen Denis Villeneuven megabudjetin Dyyni on tullut ensi-iltaansa uusien scifi-sukupolvien riemuksi. Mutta peesaako elokuvallinen mammutti – vai pitäisikö sanoa hiekkamato – liikaakin Star Warseja?

ELOKUVA: Dyyni (Dune). Ohjaus Denis Villeneuve. Käsikirjoitus Frank Herbertin tieteisromaanista Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Eric Roth. Kuvaus Greig Fraser. Pääosissa Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Zendaya. 156 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Kino Virta, Kalajoki. Bio Rex, Kokkola.

★★★

Dyynin päivitetty versio on syksyn isoin elokuva uutta Bondia odotellessa. Frank Herbertin käänteentekevä tieteisromaani vuodelta 1965 filmattiin ensi kerran 1984. David Lynch hylkäsi ohjauksensa, koska tuotantoyhtiö Universal typisti yli kolmetuntiset visiot kahteen tunteroiseen kuvakirjamaisia valittuja paloja scifi-klassikosta. Päähenkilön äitiä esittänyt, Kokkolassakin pari vuotta aiemmin filmannut Francesca Annis totesi jo ensi-illassa, että jos ensimmäiseen kuvaan tarvitaan juoniselostus, on elokuva vaikeuksissa.

John Harrisonin vuonna 2000 ohjaamalla neljän tunnin ja vartin minisarjalla Dyynistä on kannattajansa Vittorio Storaron kuvauksen vuoksi. Pitempi kesto salli enemmän tarinaa kirjasta. Muuten sarjaa on pidetty laadultaan vaihtelevana. Vuonna 1975 kulttiohjaaja Alejandro Jodorowsky aikoi kuvata yli kymmentuntisen Dyynin, mutta rahoja yltiöpäiseen yritykseen ei järjestynyt.

Dyyni lienee kuvattavaksi mahdoton teos. Ennen kuolemaansa Frank Herbert (1920-1986) ehti julkaista aiheesta kuusi romaania. Parituntinen filmiversio on kompromissi. Denis Villeneuve ei haasteita pelkää. Hän ohjasi aiemmin uustulkinnan Blade Runnerista. Se ei ollut kaupallinen hitti, mutta Dyynissä ohjaaja on saanut uuden mahdollisuuden filmata isosti. Toinen osakin on luvassa.

Herbertinsä lukeneiden mielestä Villeneuven yritys on ehkä kunniakas epäonnistuminen, mutta näissä silmissä valkokankaalle aukeaa pätevä, joskin tasapaksu avaruuseepos. Lynchin steampunk-tulkinnasta poikkeavalla ilmeellään uusi Dyyni kilpailee Star Warsien kanssa. Muutamat kevennykset eivät toimi. Sukujen valtataistelussa on Shakespearen synkkyyttä. En suosittele K12-elokuvaa lapsille edes vanhempien seurassa. Lempeä tulee mukaan vasta lopussa. Kaikki taistelut hiekka-aavikon voimallisen rohdon hallinnasta johtavat yksilöiden tai massojen kuolemaan. Romanttiseksi seikkailuksi ei Dyyniä voi luonnehtia.

Lynchin versiossa oli komeita näyttelijänimiä: Max von Sydow, Linda Hunt, Silvana Mangano, José Ferrer, Brad Dourif, Siân Phillips, Patrick Stewart. Villeneuve vastaa melkein samalla mitalla: Javier Bardem, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista. Charlotte Rampling on vahva velho paksun hunnunkin takaa. Stellan Skarsgård kanavoi pahismonsterissaan Ilmestyskirja Nytin Marlon Brandoa.

Osaava suosikkipoika Timothée Chalamet on ymmärrettävä valinta sankarillisen Atreidesin suvun Pauliksi. Mutta onko näyttelijästä Valituksi, kansojen yhdistäjäksi? Upean Jason Momoan esittämällä lentäjäsankari Duncan Idaholla ja Paulilla on Dyynissä samankaltainen mutkaton ystävyyssuhde kuin Poe Dameronilla ja Finnillä Star Warsissa. Duncan vitsailee nuorukaisen olemattomista lihaksista. Chalamet’n nostaminen Dyynin messiaaksi antaa toivoa kaikille laiheliineille.

Elokuvan ongelma ei olekaan näyttelijän kapeissa hartioissa. Chalamet oli omimmillaan Call Me by Your Namessä, Pikku naisissa ja Rainy Day in New Yorkissa. Elokuvasarjaa kantavan supersankarin vakuuttavuutta hänessä ei ole. Kyle MacLachlan onnistui Lynchin Dyynissä paremmin. Paulin rooli on haluton sankari, ei mikään Luke Skywalker. Mutta Chalamet’stä ei pursua negatiivistakaan energiaa, Hamletin tyyliin. Näyttelijä on vain kaunis henkari haarniskoille. Ensi kuvissa näkyvä Zendaya aavikkokansan edustajana on paljon vangitsevampi.

Uusi Dyyni on etnisesti kirjavampi ja nykymaailmaa heijastavampi. Moni miesrooli vaihtuu naiseksi. Ruotsin Rebecca Ferguson on äidin roolissa elokuvan ylivoimaisesti paras näyttelijä. Eikö Atreidesin suvun Paulista olisi millään saanut Paulaa?