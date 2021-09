Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Etiketin lukemisen tarkkuutta – Ei kestä niinkään pihviä, mutta juuri kanan tai porsaan kanssa mielestäni kohtuullisen hienostunut viini tähän hintaan

Viiniarvio

Mountain View Mourvedre 2019, Etelä-Afrikka, 13,49 €

Kun myymälän hyllystä sattuu huomaamaan yhden suosikkirypäleistään, pienellä kirjoitettuna viinin nimen alle, se on pakko testata. Etelä-Afrikkalainen Mountain View on tehty Mourvedre rypäleestä, jolla on sopiva luontainen makeuden vivahde. Ei ihan helppo rypäle tuottajalle, mutta jos yritetään tehdä 100 % Mourvedre ilman muita rypäleitä, ei kannata tuoda huonoa tuotetta edes myyntiin.

Mountain View tuoksuu hieman erilaiselta, kypsää mustaherukkaa ensimmäisenä, mutta myös vadelmaa, vaniljaa ja taatelia, eli lievää makeutta. Hieman paahteisempi kuin eurooppalaiset tai australialaiset mourvedret, mutta ei huono.

Maku on aika tasapainoinen, hapot ovat pehmeät, kuten pitääkin. Kypsät punaiset marjat, kirsikka ja mansikka hallitsevat makua, joka tuntuu alkupuraisun jälkeen jopa kevyehköltä. Odotin löytäväni hienoista toffeen aromia jälkimausta, mutta se jäi tällä kertaa puuttumaan. Silti maku oli aivan oivallinen tattirisoton ja valkosipulivoissa tehtyjen kanan paistileikkeiden seurassa. Ei kestä niinkään pihviä, mutta juuri kanan tai porsaan kanssa mielestäni kohtuullisen hienostunut viini tähän hintaan.