Soiten hallituksen puheenjohtaja Veikko Laitilan puheenvuoro: Kohti uutta entistä vahvempana

Kevättalvella 2020 sovin päätoimittajan kanssa kirjoittavani kolme puheenvuoroa koskien koronaepidemiaa Soiten ja alueen näkökulmasta. Ajatus oli kannustaa keskipohjalaisia noudattamaan rajoituksia ja että voisimme omalla toiminnallamme selättää epidemian alueellamme nopeasti. Tämä kolmas kirjoitus oli tarkoitus julkaista heti kun epidemia on voitettu. Kuka olisi silloin osannut ennustaa tai ymmärtänyt, että tästä epidemiasta tulee pitkäaikainen ja näillä näkymin osin pysyvä ongelma meillä ja maailmalla?

Olemme pärjänneet Suomessa hyvin. Erityisesti Soiten alue on ollut parhaiten selvinneitä sairaanhoitopiirejä maassamme. Terveydenhuoltomme on pärjännyt hyvin kaikista covid-19 liittyvistä haasteista huolimatta. Terveydenhuollon kapasiteetti on riittänyt eivätkä tehohoito- tai vuodeosastopaikat ole missään vaiheessa ylikuormittuneet. Henkilökunta on välillä ollut tosi tiukoilla, mutta hoitopaikkojen riittävyys meille asiakkaille on kuitenkin voitu turvata.

Miten tämä on ollut mahdollista? Siihen löytyy kaksi selkeää syytä. Keskipohjalainen väestö noudattaa hyvin annettuja rajoituksia ja on hyvin vastuullista väkeä. Toinen yhtä merkittävä tekijä on osaava ja ammattitaitoinen Soiten henkilöstö. Toimenpiteet ovat olleet hyvin oikea-aikaisia ja perusteltuja. Henkilöstö on sitoutuneesti ja laajasti hoitanut ammattimaisella otteella tilannetta.

On kiitoksen aika. Kiitos kuuluu meille kaikille. Keski-Pohjanmaan väestölle, Soiten ja kuntien väelle. Heikkoa lenkkiä ei ole ollut ja tämä näkyy meillä monin tavoin. Usein ei huomata niitä kaikkia etuja, mitä tehokkaalla tartuntaketjujen hoidolla ja -katkaisulla on saavutettu. Yritykset ovat saaneet pidettyä tuotannot käynnissä, koulut mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksessa, eikä epidemia ole päässyt jalkautumaan herkästi haavoittuviin riskiryhmien hoitopaikkoihin. Erityisen kiitoksen on ansainnut se soitelaisten etulinja, joka omaakin terveyttään riskeeraten on pitänyt riskiryhmistä huolta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Työ ei kuitenkaan ole vielä ohitse. Vielä tarvitaan ponnisteluja erityisesti rokotuskattavuuden eteen. Joitakin huolestuttavia merkkejä on ollut näkyvissä. On paikkakuntia, missä rokotevastaisuus on nostanut päätään ja prosentit näyttävät jäävän alhaisiksi. On kiistattomasti todistettu, että juuri rokotteilla olemme saaneet epidemian katkaistua ja pääsemme pian poistamaan rajoitukset. Rokotteen ottamalla teemme palveluksen niitä terveydenhoitoalan ihmisiä kohtaan, jotka ovat jopa omaa terveyttä riskeeraten meitä kaikkia yhdessä hoitaneet. Suojelemme myös kanssaihmisiä ja lähimmäisiämme, kun otamme rokotteen.

Maakuntalehti ansaitsee kiitokset. Tiedottaminen on ollut erittäin ansiokasta. Keskipohjanmaa-lehti poisti myös ensimmäisten joukossa Covid-jutuista maksumuurin. Näin jutut ja oikea asiatieto on saavuttanut kattavasti koko alueemme väestön. Lehden linja on tukenut epidemiasta selviämistä ja on ollut siten arvokas tuki viranomaisten työlle.

Vielä pieni ponnistus rokotteiden osalta ja pääsemme aloittamaan uutta normaalia. Maailma ei palaa entiselleen, mutta seuraavat haasteet pystymme vastaanottamaan entistä vahvempina..

Puheenvuoron kirjoittaja on Soiten eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja.

Lue lisää puheenvuoroja:

Soiten hallituksen puheenjohtajan Veikko Laitilan puheenvuoro: Soiten toiminta on keskeisessä asemassa siinä, miten selviämme vakavasta terveysuhasta (12.4.2020)

Soiten hallituksen puheenjohtaja Veikko Laitilan puheenvuoro: Korona on tasa-arvoinen tauti (10.5.2020)