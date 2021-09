Kallion alueella on havaittu jänisruttoa ja pogostantautia – Jos on oireita, on syytä ottaa yhteyttä terveyskeskukseen



Jäniksiä on tänä vuonna ollut runsaasti, mikä vaikuttaa myös jänisruttoon. Arkistokuva Jukka Lehojärvi

Ylivieskassa, Alavieskassa, Sievissä ja Nivalassa toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa, että sen alueella on havaittu alkusyksyn aikana hyttysten levittämiä eläinperäisiä tauteja. – Jäniksiä on tänä vuonna ollut runsaasti. Ylivieskan raviradan läheltä löytynyt kuollut jänis toimitettiin Ruokavirastolle tutkittavaksi, ja jäniksen todettiin menehtyneen jänisruttoon. Taudin aiheuttaa bakteeri, joka voi tarttua ihmiseen hyttysen välityksellä, sairasta eläintä koskettamalla tai hengittämällä pölyä, jossa on jäännöksiä sairaasta eläimestä. – Ihmisellä oireet alkavat yleensä viiden päivän, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa tartunnasta. Tyypillisin oire on kuume. Jos tartunta on peräisin hyönteisen pistosta, iholle voi ilmaantua kraaterimainen punoittava paukama lähelle pistokohtaa. Myös imusolmukesuurentumia voi esiintyä. Jos tauti on peräisin saastuneesta pölystä, voi seurauksena olla silmätulehdus tai keuhkokuume. Lievä tauti paranee useimmiten itsestään, hankalampi tauti hoidetaan aina antibiooteilla, kertoo Kallio torstaina antamassaan tiedotteessa. Kallio varoittaa tiedotteessaan myös pogostantaudista. Pogostantaudin eli nivelrokon aiheuttaa virus, jota esiintyy esimerkiksi metsäkanalinnuissa. Ihminen voi saada tartunnan hyttysen pistosta, yleisimmin syyskesällä. Oireet alkavat noin viikon kuluttua pistosta. Pogostantaudissa vartalolle ja raajoihin ilmaantuu tyypillisesti pieniä punaisia näppylöitä. Tautiin liittyy myös nivelkipua. Yleisimmin kipeytyvät nilkat, polvet, ranteet ja sormien pikkunivelet. Syyskuun 2021 aikana Kallion alueella on todettu neljä laboratoriovarmistettua pogostantautia. Tauti paranee itsestään, mutta nivelkivut voivat kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Taudin voi sairastaa vain kerran, koska infektio antaa elinikäisen immuniteetin. – Jos on liikkunut metsässä vaikkapa marjastamassa, metsästämässä ja sienestämässä, ja sairastuu viikon–parin päästä epämääräiseen kuumetautiin tai saa muita jänisruttoon tai pogostantautiin sopivia oireita, kannattaa ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, kertoo peruspalvelukuntayhtymä Kallion infektiolääkäri Arto Nieminen.