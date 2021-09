Vihreä valaisee lauantai-iltana Kokkolassa muun muassa kaupungintalon, Vartiolinnan ja Hagströmin kellotornin – Tapahtuma kuuluu mitokondriotautien viikkoon



Tulevana lauantaina useita julkisia rakennuksia, patsaita, puistoja ja muita kohteita valaistaan vihrein valoin. Kyseessä on vuosittaisen kansainvälisen mitokondriotautien viikon päättäjäistapahtuma Light Up For Mito.