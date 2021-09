Koronavirusaltistuksia kouluilla Pietarsaaressa ja Pedersöressä tällä viikolla

Henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta, on oleskellut Bonäs-Vestersundinkylän koulussa Pietarsaaressa 20.9. Lähikontakteihin on otettu yhteyttä ja heidät on asetettu karanteeniin.

Muita koulussa edellä mainittuna ajankohtana oleskelleita pyydetään tarkkailemaan oireita seuraavan kahden viikon ajan ja hakeutumaan testiin lievistäkin oireista.

Myös Lepplaxin esikoulussa Pedersöressä on havaittu korona-altistuminen. Lapset ja henkilökunta ovat 21.9. altistuneet koronavirukselle. Kyseisiin henkilöihin ollaan yhteydessä ja heidät asetetaan tarvittaessa karanteeniin.

Muita henkilöitä, jotka ovat oleskelleet tiloissa edellä mainitun ajan, kehotetaan kiinnittämään huomiota oireisiin ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Päiväkoti jatkaa toimintaansa normaalisti.