Ylivieskan Kuula tähyää hiihdossa korkealle – Uusi taso kilpaurheiluun, Huhmari takaisin tärkeäksi valtakunnalliseksi hiihtokeskukseksi ja kasvua hiihtokouluun



Ylivieskan Kuula on tehnyt hiihdon mittavan kehitysohjelman, jonka tavoitteena on nostaa alueen hiihdon tasoa. – Tavoitteena on uusi taso kilpaurheilussa, Huhmarin palauttaminen merkittäväksi valtakunnalliseksi hiihtokeskukseksi sekä hiihtokoulun uudistaminen, kertoo Kuula tuoreessa tiedotteessaan.