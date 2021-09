Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Venetsialaisista sketsintynkää

★ ★

Karuselli. Ohjaus Petteri Summanen, 2021 C More

Karuselli ottaa alle puolituntisissa jaksoissaan maalitaulukseen lauluohjelman, julkkistanssiviihteen ja harrastuspiirien salaseurat. Tähtikaarti mahdollistaa sisäpiirivitsit kansan rakastamien näyttelijäsuosikkien kustannuksella. Onko Karuselli hauska vai muka hauska sarja? Kolme jaksoista katsottuani, olen kahden vaiheilla. Ohjaaja Petteri Summanen, viihteenkin konkari, sekä mainio näyttelijä Kari Hietalahti käsikirjoituskumppanina vaikuttavat ihastuneen liikaa ideoihinsa. Tai päästäneen itsensä liian vähällä niitä hioessaan.

Vain elämää –konseptia ja tähtien hyväntekeväisyystempauksia irvivä ensijakso Liikaa lämpöö on pätkistä heppoisin. Näyttelijät ovat siinä tutunoloisten iskelmätähtien sketsiversioita. Hietalahti onnistuu Kari Tapion ja Frederikin yhdistelmänä osuvassa lauluesityksessään, mutta hahmo jää silti yksitoikkoiseksi. Ria Katajan naiskonkarissa on siinäkin yritystä. Käsikirjoituspohja vain on liian heikko muodostaakseen uskottavan ohjelmaparodian. Loppulaulu eli jakson nimibiisi parantaa kuvaa vain hieman. Liikkuminen ajassa edestakaisin hämmentää, koska laululeirillä jo nähdyt ”artistit” tuodaan myöhemmin kuviin kuin ensi kertaa.

Venetsialaisjaksossa on enemmän ytyä. Siinä luodaan purjehdusseuran kauden huipennuksesta yhtenäinen, levottomuutta herättävä, vaikka hullunkurinen maailma. Veneelleen laituripaikkaa etsivä nuoripari joutuu lahkoa muistuttavan yhteisön omituisten rituaalien jyräämäksi.

Kari Hietalahden ja Tommi Korpelan tv:stä tutuille hahmoille rakentuva Rumba on Tanssii tähtien kanssa –tyylistä, lähes sietämätöntä julkkisnarsismia huumorin varjolla. Näyttelijäparin välille viritellään koomista kilpailuasetelmaa. Nauru kuitenkin takertuu kurkkuun, mielestäni vääristä syistä. Jorma Uotinen tuomarina näyttelee itseään huonosti. Kotimaisten alkuperäistuotantojen suma on iloinen asia. Mutta tehdäänkö ohjelmia jo liialla vauhdilla?